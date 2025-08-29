¡Atento! Más 600 vacantes de trabajo en Bogotá por Talento Capital: cargos y inscripciones

Recientemente, en la página de la alcaldía de Bogotá, se ha indicado que desde la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, se abrieron 695 vacantes en unión con Talento Capital, un programa que busca acercar a las empresas y candidatos a vacantes para incentivar el empleo en la ciudad.

Estas ofertas estarán disponibles desde 25 de agosto hasta el 30 de agosto del 2025. Los cargos que se ofrecen tienen sueldos de hasta nueve salarios mínimos, además, cada una de estas cuenta con 71 perfiles diferentes que abarca todos lo niveles educativos a los que haya llegado una persona: primaria, bachillerato y profesionales.

Una ventaja que tiene esta oportunidad, es que usted puede realizar la postulación desde su casa, o sea, virtual. Así lo publicó también la secretaria de Desarrollo Económico, entidad que apoya esta iniciativa de trabajo:

#AquíSíPasa Esta semana hay 695 oportunidades de empleo en Bogotá, mi ciudad, mi casa.



Hay vacantes en servicios, transporte e industria, con salarios de hasta 9 SMMLV.



📲 Conoce más aquí: https://t.co/pg2DS0smEU — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) August 25, 2025

Le puede interesar: Vacantes SENA en Canadá para colombianos: 60 puestos disponibles y pagan más de $12′000.000

Vacantes disponibles con Talento Capital 2025

Si bien dentro de estas vacantes la búsqueda ha sido más hacia el sector de servicios, con un 96% según reporta la página de la alcaldía, también otros cargos han tenido gran demanda, como los sectores de transporte e industria.

Estas son algunas de las vacantes ofertadas:

Técnico operativo (lavado vehicular).

Operaria farmacéutica.

Auxiliar de tráfico.

Auxiliar de obra.

Oficial de obra.

Aparejador de grúa.

Senior bilingüe de contabilidad.

Asistente junior.

Analista operativo KDSC.

Asistente.

Auxiliar de recogidas zona centro de Bogotá.

Auxiliar telemercadeo.

Supervisor recogidas.

Técnico en logística.

Auxiliar de laboratorio clínico.

Asesor área ocupacional.

Médico ecografista.

Asesor óptica.

Auxiliar de odontología.

Inspector ambiental y SST.

Inspector de soldadura.

Maestro de obra.

Oficial de obra - concreto.

Operador de cargador frontal.

Operador de excavadora.

Operador de montacarga.

Residente de pilotaje.

Técnico de laboratorio.

Todero.

Topógrafo B.

Asistente de punto.

Auxiliar de servicios generales.

Auxiliar eléctrico.

Ayudante conductor.

Coordinador de infraestructura y mantenimiento.

Jefe de operaciones.

Promotor Parking Hub.

Valet.

Analista gestión documental.

Auxiliar de almacén.

Cadenero 1A.

Conductor de manlift.

Conductor.

Conductor de carrotanque.

Conductor de tractomula.

Electricista.

Ingeniero junior 1.

Ingeniero junior 2.

Ingeniero PMT.

Inspector de calidad.

Nutricionista.

Auxiliar de archivo – experiencia en sector salud Bogotá.

Auxiliar de instalaciones con moto.

Cajero.

Regente de farmacia.

Tecnóloga biomédica.

Terapeuta respiratoria.

Analista de honorarios.

Auxiliar de facturación.

Auxiliar de farmacia.

Botones.

Asesor front.

Ejecutivo comercial.

Servicios generales.

Operario máquina luperadora/plana.

Operador para corte en tejido de punto.

Inside sales.

Auxiliar de cocina.

Mesero.

Aprendiz en audiovisuales.

Otras noticias: Trabajo sí hay: más de 850 vacantes se ofertarán en feria de empleo en Bucaramanga

Así se puede postular a las vacantes de Talento Capital

Para que pueda realizar su postulación de manera formal, es necesario que tenga en cuenta los siguientes puntos:

Primero debe registrarse en la página oficial de Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co), complete su hoja de vida y aplique a las vacantes de su interés.

Si su perfil se ajusta a las vacantes disponibles, su hoja de vida será remitida directamente a las empresas.

Incluso, si dese tener más información, se puede unir al grupo de WhatsApp que tiene Empleo Bogotá para que esté al tanto de las futuras vacantes.