Trabajo en Bogotá: Más de mil empleos disponibles para jóvenes; conozca aquí los sueldos
Desde el 19 hasta el 23 de agosto los jóvenes de la ciudad podrán participar en esta oferta.
La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva oportunidad de empleo para miles de jóvenes de la ciudad. Del 19 al 23 de agosto, por medio de empresas aliadas trae más de mil vacantes en diferentes sectores económicos, con opciones para aquellas personas que no cuentan con un titulo, para profesionales y hasta especializados.
¿De cuánto son los salarios?
Los cargos disponibles dentro de la convocatoria ofrecen sueldos de hasta cuatro salarios mínimos, Además, algunos perfiles bilingües, podrían tener remuneraciones que oscilan entre 9 y 12 salarios mínimos mensuales.
La convocatoria esta disponible tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primera vinculación laboral.
Vacantes disponibles
- Asesor call center con o sin experiencia.
- Asesor comercial - retail
- Cajeros
- Auxiliar de mesas
- Ejecutivo multiskill
- Operario producción y empaque
- Auxiliar de elaboración hornos
- Panaderos
- Administrador de tienda
- Jefe de enfermería extramural
- Auxiliar de bodega
- Encuestador
- Guarda de seguridad
- Auxiliar de ruta o de ventas (licencia C2)
- Telemercaderista - call center ventas
- Operario doblador
- Operario troquel
- Técnico en pintura
- Conductor montacarga
- Analista de calidad
- Operario inyección
- Técnico de servicio
- Operario pintor
- Ebanista
- Operario de maderas
- Asesor comercial de ventas
- Analista de crédito junior
- Técnico en refrigeración - con moto
- Ejecutivo comercial
- Ejecutivo mixto
- Analista de operaciones logísticas
- Agente de ventas
- Asesor de ventas
- Asesor call center
¿Cómo puede postularse?
Para aplicar, los interesados deben:
- ingresar a www.serviciodeempleo.gov.co
- Deben registrar o actualizar su hoja de vida
- Postularse a las vacantes de su interés.
Además de estas ofertas publicadas en la plataforma, durante la semana se realizará una feria de empleo con más de 4.000 puestos de trabajo, en alianza con Theatron, esto con el objetivo de impulsar la empleabilidad y el talento en la ciudad.
Lea también: Este es el país de América Latina con la jornada laboral más corta: se trabajan seis horas al día
¿Qué puede encontrar en la megaferia de empleo?
La feria que estará disponible el jueves 21 de agosto, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en Theatron (Calle 58 #10-32), ofrecerá 4.000 vacantes en diversos sectores económicos, de las cuales 780 no requieren experiencia y 437 están dirigidas a profesionales.
Las personas interesadas en asistir deben hacer una inscripción previa por medio de la plataforma de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.
Tenga en cuenta que debe llevar varias copias de su hoja de vida actualizada y su documento de identidad.
La Secretaria afirmó que esta feria, enmarcada en el Mes de la Juventud, busca promover la empleabilidad juvenil y facilitar el acceso a un trabajo digno. Sin embargo, estará abierta a toda la ciudadanía, para de esta forma brindar oportunidades de empleo digno e inclusivo a todas las poblaciones.