Trabajo en Bogotá: Más de mil empleos disponibles para jóvenes; conozca aquí los sueldos

Desde el 19 hasta el 23 de agosto los jóvenes de la ciudad podrán participar en esta oferta.

La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva oportunidad de empleo para miles de jóvenes de la ciudad. Del 19 al 23 de agosto, por medio de empresas aliadas trae más de mil vacantes en diferentes sectores económicos, con opciones para aquellas personas que no cuentan con un titulo, para profesionales y hasta especializados.

¿De cuánto son los salarios?

Los cargos disponibles dentro de la convocatoria ofrecen sueldos de hasta cuatro salarios mínimos, Además, algunos perfiles bilingües, podrían tener remuneraciones que oscilan entre 9 y 12 salarios mínimos mensuales.

La convocatoria esta disponible tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primera vinculación laboral.

Vacantes disponibles

Asesor call center con o sin experiencia.

Asesor comercial - retail

Cajeros

Auxiliar de mesas

Ejecutivo multiskill

Operario producción y empaque

Auxiliar de elaboración hornos

Panaderos

Administrador de tienda

Jefe de enfermería extramural

Auxiliar de bodega

Encuestador

Guarda de seguridad

Auxiliar de ruta o de ventas (licencia C2)

Telemercaderista - call center ventas

Operario doblador

Operario troquel

Técnico en pintura

Conductor montacarga

Analista de calidad

Operario inyección

Técnico de servicio

Operario pintor

Ebanista

Operario de maderas

Asesor comercial de ventas

Analista de crédito junior

Técnico en refrigeración - con moto

Ejecutivo comercial

Ejecutivo mixto

Analista de operaciones logísticas

Agente de ventas

Asesor de ventas

Asesor call center

¿Cómo puede postularse?

Para aplicar, los interesados deben:

ingresar a www.serviciodeempleo.gov.co Deben registrar o actualizar su hoja de vida Postularse a las vacantes de su interés.

Además de estas ofertas publicadas en la plataforma, durante la semana se realizará una feria de empleo con más de 4.000 puestos de trabajo, en alianza con Theatron, esto con el objetivo de impulsar la empleabilidad y el talento en la ciudad.

Lea también: Este es el país de América Latina con la jornada laboral más corta: se trabajan seis horas al día

¿Qué puede encontrar en la megaferia de empleo?

La feria que estará disponible el jueves 21 de agosto, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en Theatron (Calle 58 #10-32), ofrecerá 4.000 vacantes en diversos sectores económicos, de las cuales 780 no requieren experiencia y 437 están dirigidas a profesionales.

Las personas interesadas en asistir deben hacer una inscripción previa por medio de la plataforma de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

Tenga en cuenta que debe llevar varias copias de su hoja de vida actualizada y su documento de identidad.

La Secretaria afirmó que esta feria, enmarcada en el Mes de la Juventud, busca promover la empleabilidad juvenil y facilitar el acceso a un trabajo digno. Sin embargo, estará abierta a toda la ciudadanía, para de esta forma brindar oportunidades de empleo digno e inclusivo a todas las poblaciones.