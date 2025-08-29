¡Volvió a subir! Precio oficial del café HOY, 29 de agosto, según la FNC

En Colombia existen varias cadenas de café, entre ellas están dos de las más reconocidas, Juan Valdez y Starbucks. Estos últimos años, dentro del mercado surgió un nuevo negocio que ha logrado posicionarse junto a estas dos marcas como una de las más consumidas: Tostao.

En un análisis publicado en 2023 por La República, se mostró que dos de las franquicias con mayor consumo han sido Juan Valdez y Tostao, mientras que Starbucks sigue manteniéndose en el tercer puesto.

Asimismo, es importante que se tenga en cuenta que estos puestos dentro de las marcas pueden variar dependiendo el consumidor o cliente, pues los precios dentro de estos establecimientos también son importantes, incluso más allá de la marca o prestigio.

Precio del café HOY, 29 de agosto en Colombia

El precio del café ha fluctuado esta semana, pues el día de ayer, 28 de agosto, su precio total por carga fue de 3,070,000 COP. Este viernes, 29 de agosto, representó un incremento importante, pues su precio total por carga de 125 kg de pergamino seco FR 94 es de 3,125,000 COP. Asimismo, su precio total de pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/kg.

Este precio se basa en el cierre que tenga la bolsa de Nueva York según la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia en Colombia.

Precio del café en dólares

Investing es un portal web que se encarga de hacer un seguimiento de indicadores en el mercado internacional, mostrando si bajó o subió el precio de un producto o insumo en dólares.

Este viernes, 29 de agosto, presentó el precio del café en dólares, mostrando la recuperación económica que tuvo en el mercado este grano, pues el día de ayer, jueves 28 de agosto, se cotizó en 375,70 USD.

Este viernes 29 de agosto, su valor fue de 384,00 USD, representando un alza de 6,60 USD. Si bien estos precios son importantes en el mercado internacional, no alteran la cotización dentro del país y en las distintas ciudades.

Precio del café en las principales ciudades del país

Los precios por carga, kilo y arroba según la Federación Nacional de Cafeteros:

Armenia : Carga $3,125,500 | Kilo $25,004 | Arroba $312,550

: $3,125,500 $25,004 $312,550 Bogotá: Carga $3,124,250 | Kilo $24,994 | Arroba $312,425

$3,124,250 $24,994 $312,425 Bucaramanga: Carga $3,123,875 | Kilo $24,991 | Arroba $312,388

$3,123,875 $24,991 $312,388 Buga: Carga $3,126,250 | Kilo $25,010 | Arroba $312,625

$3,126,250 $25,010 $312,625 Chinchiná: Carga $3,125,375 | Kilo $25,003 | Arroba $312,538

$3,125,375 $25,003 $312,538 Cúcuta: Carga $3,123,375 | Kilo $24,987 | Arroba $312,338

$3,123,375 $24,987 $312,338 Ibagué: Carga $3,124,625 | Kilo $24,997 | Arroba $312,463

$3,124,625 $24,997 $312,463 Manizales: Carga $3,125,375 | Kilo $25,003 | Arroba $312,538

$3,125,375 $25,003 $312,538 Medellín: Carga $3,124,625 | Kilo $24,997 | Arroba $312,463

$3,124,625 $24,997 $312,463 Neiva: Carga $3,123,750 | Kilo $24,990 | Arroba $312,375

$3,123,750 $24,990 $312,375 Pamplona: Carga $3,123,500 | Kilo $24,988 | Arroba $312,350

$3,123,500 $24,988 $312,350 Pasto: Carga $3,123,500 | Kilo $24,988 | Arroba $312,350

$3,123,500 $24,988 $312,350 Pereira: Carga $3,125,375 | Kilo $25,003 | Arroba $312,538

$3,125,375 $25,003 $312,538 Popayán: Carga $3,125,625 | Kilo $25,005 | Arroba $312,563

$3,125,625 $25,005 $312,563 Santa Marta: Carga $3,127,125 | Kilo $25,017 | Arroba $312,713

$3,127,125 $25,017 $312,713 Valledupar: Carga $3,124,750 | Kilo $24,998 | Arroba $312,475

