Bajó el precio del café HOY, 28 de agosto, según la Federación Nacional de Cafeteros

Desde hace décadas, el café en Colombia ha sido uno de los suministros de exportación más importantes dentro de la región.

La Federación Nacional de Cafeteros tiene dos secciones, su página web, en la que explican cómo se exporta el café a otros lugares del mundo, y la exportación del mismo en pequeñas cantidades, algunos puntos a tener en cuenta son:

Cumplir y conocer la normatividad vigente, estar registrado como Exportador ante la FNC y tener acceso al Portal Cafetero.

Se puede exportar café vía marítima, terrestre o aéreo o a través de Courier-Pequeñas Cantidades

La FNC desarrolló un procedimiento simplificado de exportación para que cualquier persona natural o jurídica, previo a su registro como exportador de café, pueda hacer uso de esta modalidad a través de las empresas de tráfico postal y mensajería expresa.

Precio del café HOY, 28 de agosto en Colombia

Diariamente, la Federación Nacional de cafeteros publica un reporte sobre el precio de café, basándose en el cierre en la bolsa de Nueva York.

Este jueves 28 de agosto, el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 se cotizó en 3,070,000 COP.

En ese mismo informe, también se mostró el precio total de la pasilla contenida en el pergamino, siendo de 10,000 COP kilogramos.

Precio del café en las principales ciudades del país

Así están los precios por carga, kilo y arroba en las siguientes ciudades:

Armenia : Carga $3,070,500 | Kilo $24,564 | Arroba $307,050

: Carga $3,070,500 | Kilo $24,564 | Arroba $307,050 Bogotá : Carga $3,069,250 | Kilo $24,554 | Arroba $306,925

: Carga $3,069,250 | Kilo $24,554 | Arroba $306,925 Bucaramanga : Carga $3,068,875 | Kilo $24,551 | Arroba $306,888

: Carga $3,068,875 | Kilo $24,551 | Arroba $306,888 Buga : Carga $3,071,250 | Kilo $24,570 | Arroba $307,125

: Carga $3,071,250 | Kilo $24,570 | Arroba $307,125 Chinchiná : Carga $3,070,375 | Kilo $24,563 | Arroba $307,038

: Carga $3,070,375 | Kilo $24,563 | Arroba $307,038 Cúcuta : Carga $3,068,375 | Kilo $24,547 | Arroba $306,838

: Carga $3,068,375 | Kilo $24,547 | Arroba $306,838 Ibagué : Carga $3,069,625 | Kilo $24,557 | Arroba $306,963

: Carga $3,069,625 | Kilo $24,557 | Arroba $306,963 Manizales : Carga $3,070,375 | Kilo $24,563 | Arroba $307,038

: Carga $3,070,375 | Kilo $24,563 | Arroba $307,038 Medellín : Carga $3,069,625 | Kilo $24,557 | Arroba $306,963

: Carga $3,069,625 | Kilo $24,557 | Arroba $306,963 Neiva : Carga $3,068,750 | Kilo $24,550 | Arroba $306,875

: Carga $3,068,750 | Kilo $24,550 | Arroba $306,875 Pamplona : Carga $3,068,500 | Kilo $24,548 | Arroba $306,850

: Carga $3,068,500 | Kilo $24,548 | Arroba $306,850 Pasto : Carga $3,068,500 | Kilo $24,548 | Arroba $306,850

: Carga $3,068,500 | Kilo $24,548 | Arroba $306,850 Pereira : Carga $3,070,375 | Kilo $24,563 | Arroba $307,038

: Carga $3,070,375 | Kilo $24,563 | Arroba $307,038 Popayán : Carga $3,070,625 | Kilo $24,565 | Arroba $307,063

: Carga $3,070,625 | Kilo $24,565 | Arroba $307,063 Santa Marta : Carga $3,072,125 | Kilo $24,577 | Arroba $307,213

: Carga $3,072,125 | Kilo $24,577 | Arroba $307,213 Valledupar: Carga $3,069,750 | Kilo $24,558 | Arroba $306,975

Precio del café en dólares

Investing es una plataforma que se dedica a presentar indicadores sobre cómo se está comportando un producto en el mercado internacional, si bajó o subió su precio en dólares.

Este jueves, 28 de agosto, indicó que, el precio del café en dólares cayó, pues el día de ayer, miércoles 27 de agosto, se cotizó en 383,95 USD, y hoy, su valor fue de 375,70 USD, representando una disminución de 9,60 USD.

