FLA consolida su liderazgo regional: utilidades récord y expansión internacional marcan el 2025

Colombia

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia se sigue consolidando como un referente de liderazgo en el mercado nacional e internacional, con utilidades históricas de $106.000 millones de pesos en el primer semestre de 2025.

Durante los primeros seis meses del año, esta compañía vendió 24.6 millones de unidades de 750 mililitros, algo que respalda esas importantes cifras que, a su vez, representan un crecimiento del 20% de su utilidad operativa, frente al mismo periodo del 2024.

Crecimiento a nivel internacional

El crecimiento de las exportaciones, con un aumento del 62%, es uno de los indicadores fundamentales para este primer semestre del 2025 en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, pues vendieron 2.1 millones de unidades en mercados internacionales.

Al respecto, se pronunció Esteban Ramos Maya, gerente de la FLA: “Los resultados obtenidos en lo corrido de este año reflejan el compromiso de la FLA con una gestión pública eficiente, transparente y orientada al desarrollo de las regiones”, comentó.

En ese sentido, el excelente desempeño financiero de la Fábrica de Licores de Antioquia le permite ser uno de los pilares para la economía y el desarrollo de este departamento y del país; pues, asimismo, entre los primeros seis meses de 2025, se destaca la transferencia a las diferentes regiones por un valor de $208 mil millones de pesos por concepto de impuesto al consumo, y de $12.539 millones de pesos para Antioquia, por concepto de estampillas, destinados a la Universidad de Antioquia y para proyectos de salud, educación, cultura y deporte.