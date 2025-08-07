Caldas incrementa sus hectáreas en café

Manizales

Desde el Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros del departamento, destacan cómo se ha incrementado las hectáreas en café y hoy supera el 78% en la renovación de Cafetales, así lo explicó desde el Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas, Luis Fernando Giraldo Castellanos.

“Desde comienzos de este año, el servicio de extensión del Comité de Cafeteros de Caldas con el comité departamental y la dirección ejecutiva, revisamos los indicadores de la caficultura de Caldas en sus 25 municipios, encontrando que se venía con una tendencia en disminución de área en café por diferentes circunstancias”.

Incremento de héctareas

El departamento de Caldas a corte de 31 de julio ha podido identificar que se han sembrado 271 hectáreas (nuevas siembras) en todo el departamento, y en cuanto a la renovación de cafetales van 5.517 hectáreas que corresponden al 78% de la meta del año.

Luis Fernando Giraldo Castellanos, destacó que “este comportamiento se da gracias a la visión del comité departamental y la articulación que se tiene con la Gobernación del departamento, las alcaldías municipales y el buen momento que se tiene en Caldas para el café”.

Resaltan que los caficultores que han tomado esta iniciativa, han podido recibir el mensaje desde la Gerencia Técnica de la Federación en cuanto a sembrar variedades resistentes a enfermedades del cultivo del café.

Datos de la renovación de cafetales

El departamento a hoy registra indicadores favorables en cuanto a la producción y la renovación, “es un hecho que puede desencadenar en que al final del año se pueda tener un año exitoso y pueda mantener su liderazgo cafetero en el entorno nacional”, destacó el experto.

Según los datos, Caldas ha aumentado 271 hectáreas respecto al primero de enero del 2025. Eso quiere decir que el departamento no ha registrado pérdida de área, como tradicionalmente venía pasando y ha habido un incremento en hectáreas.

El llamado a los caficultores de Caldas es a no bajar la guardia y que por el contrario se continúe con la siembra de nuevas áreas en café y la renovación de cafetales, además que pregunten en las administraciones municipales por los convenios productivos con los cuales pueden tener incentivos económicos.