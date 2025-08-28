EN VIVO | América vs. Millonarios, por un cupo en semis de la Liga Femenina: siga acá el partido

<b>La sexta jornada de la Liga Colombiana Femenina definirá el equipo que clasificara a las semifinales del torneo.</b> A las 6:30 de la tarde, se llevarán cabo los partidos en simultáneo:<b> Millonarios y América Femenino en el estadio Pascual Guerrero</b>, mientras que <b> Santa Fe se enfrenta con Atlético Nacional</b> en Bogotá.<b>Las Embajadoras revivieron su oportunidad de poder ser el segundo equipo en clasificar a las semifinales tras vencer a las Leonas 2-1</b>, con anotaciones de Laura Tamayo y Karen Castellanos. Mientras que las Escarlatas fueron derrotadas 1-2 ante las Verdolagas.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/21/nacional-vs-millonarios-en-cuadrangulares-de-liga-femenina-2025-sigalo-aca-en-vivo/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/21/nacional-vs-millonarios-en-cuadrangulares-de-liga-femenina-2025-sigalo-aca-en-vivo/?rel=buscador_noticias"><b>Nacional vence a Millonarios y se clasifica a semifinales de Liga Femenina: repase acá el partido</b></a><b>El equipo azul tiene la tarea más difícil, pues debe ganarle a América y esperar una derrota o empate entre Santa Fe frente a Nacional</b>, solo así lograrían la semifinal.<b>Cabe recordar que Orsomarso y Deportivo Cali son los clasificados del grupo A </b>tras quedar primero y segundo en su zona con doce y nueve puntos. Mientras que del Grupo B, <b>Atlético Nacional es el que consiguió el cupo para la siguiente instancia</b> y el segundo se definirá entre América Femenino, Millonarios y Santa Fe.