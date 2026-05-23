Liga Femenina 2026: Así va la tabla de posiciones tras los juegos de la fecha 12

Ingrid Guerra festeja una anotación ante el Bucaramanga / Twitter: @CaliFemenino.

Se juega la fecha 12 de la Liga Femenina 2026, jornada que comenzó el miércoles pasado y se extenderá hasta este domingo. Matemáticamente, Deportivo Cali es el único equipo clasificado a los cuadrangulares finales.

Cali asumió el liderato parcial del campeonato y se clasificó a los cuadrangulares finales tras vencer 1-4 como visitante al Atlético Bucaramanga, llegando a 29 puntos.

El grupo de los ocho lo completan equipos que aún no han disputado su juego correspondiente a la fecha 12. Nacional es segundo con 27 unidades; América, tercero con 25 y Millonarios, cuarto con 24 puntos.

En el otro partido correspondiente a la jornada actual, lo disputaron Once Caldas y Llaneros, empatando 0-0 y manteniéndose ambos equipos fuera del grupo de los ocho.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026

Deportivo Cali: 29 Pts Atlético Nacional: 27 América: 25 Millonarios: 24 Internacional de Bogotá: 21 (+7) Internacional de Palmira: 21 (+4) Santa Fe: 19 Medellín: 16 Llaneros: 13 Orsomarso: 12 Junior: 10 Atlético Bucaramanga: 8 Once Caldas: 6 Real Santander: 5 Deportivo Pasto: 3

Partidos de la fecha 12

Bucaramanga 1-4 Nacional

Once Caldas 0-0 Llaneros

Sábado 23 de mayo

[2:00PM] Internacional de Bogotá Vs. América

[3:00PM] Internacional de Palmira Vs. Santa Fe

[6:00PM] Millonarios Vs. Real Santander

Domingo 24 de mayo

[3:00PM] Pasto Vs. Nacional

[4:00PM] Medellín Vs. Orsomarso

[4:30PM] Junior Vs. Fortaleza