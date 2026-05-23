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23 may 2026 Actualizado 14:00

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Liga Femenina

Liga Femenina 2026: Así va la tabla de posiciones tras los juegos de la fecha 12

Deportivo Cali es líder parcial del campeonato, luego de su goleada 1-4 en su visita al Bucaramanga.

Ingrid Guerra festeja una anotación ante el Bucaramanga / Twitter: @CaliFemenino.

Ingrid Guerra festeja una anotación ante el Bucaramanga / Twitter: @CaliFemenino.

Ingrid Guerra festeja una anotación ante el Bucaramanga / Twitter: @CaliFemenino.
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Se juega la fecha 12 de la Liga Femenina 2026, jornada que comenzó el miércoles pasado y se extenderá hasta este domingo. Matemáticamente, Deportivo Cali es el único equipo clasificado a los cuadrangulares finales.

Cali asumió el liderato parcial del campeonato y se clasificó a los cuadrangulares finales tras vencer 1-4 como visitante al Atlético Bucaramanga, llegando a 29 puntos.

El grupo de los ocho lo completan equipos que aún no han disputado su juego correspondiente a la fecha 12. Nacional es segundo con 27 unidades; América, tercero con 25 y Millonarios, cuarto con 24 puntos.

En el otro partido correspondiente a la jornada actual, lo disputaron Once Caldas y Llaneros, empatando 0-0 y manteniéndose ambos equipos fuera del grupo de los ocho.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026

  1. Deportivo Cali: 29 Pts
  2. Atlético Nacional: 27
  3. América: 25
  4. Millonarios: 24
  5. Internacional de Bogotá: 21 (+7)
  6. Internacional de Palmira: 21 (+4)
  7. Santa Fe: 19
  8. Medellín: 16
  9. Llaneros: 13
  10. Orsomarso: 12
  11. Junior: 10
  12. Atlético Bucaramanga: 8
  13. Once Caldas: 6
  14. Real Santander: 5
  15. Deportivo Pasto: 3

Más información

Partidos de la fecha 12

Bucaramanga 1-4 Nacional

Once Caldas 0-0 Llaneros

Sábado 23 de mayo

[2:00PM] Internacional de Bogotá Vs. América

[3:00PM] Internacional de Palmira Vs. Santa Fe

[6:00PM] Millonarios Vs. Real Santander

Domingo 24 de mayo

[3:00PM] Pasto Vs. Nacional

[4:00PM] Medellín Vs. Orsomarso

[4:30PM] Junior Vs. Fortaleza

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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