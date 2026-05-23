Liga Femenina 2026: Así va la tabla de posiciones tras los juegos de la fecha 12
Deportivo Cali es líder parcial del campeonato, luego de su goleada 1-4 en su visita al Bucaramanga.
Se juega la fecha 12 de la Liga Femenina 2026, jornada que comenzó el miércoles pasado y se extenderá hasta este domingo. Matemáticamente, Deportivo Cali es el único equipo clasificado a los cuadrangulares finales.
Cali asumió el liderato parcial del campeonato y se clasificó a los cuadrangulares finales tras vencer 1-4 como visitante al Atlético Bucaramanga, llegando a 29 puntos.
El grupo de los ocho lo completan equipos que aún no han disputado su juego correspondiente a la fecha 12. Nacional es segundo con 27 unidades; América, tercero con 25 y Millonarios, cuarto con 24 puntos.
En el otro partido correspondiente a la jornada actual, lo disputaron Once Caldas y Llaneros, empatando 0-0 y manteniéndose ambos equipos fuera del grupo de los ocho.
Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026
- Deportivo Cali: 29 Pts
- Atlético Nacional: 27
- América: 25
- Millonarios: 24
- Internacional de Bogotá: 21 (+7)
- Internacional de Palmira: 21 (+4)
- Santa Fe: 19
- Medellín: 16
- Llaneros: 13
- Orsomarso: 12
- Junior: 10
- Atlético Bucaramanga: 8
- Once Caldas: 6
- Real Santander: 5
- Deportivo Pasto: 3
Más información
Partidos de la fecha 12
Bucaramanga 1-4 Nacional
Once Caldas 0-0 Llaneros
Sábado 23 de mayo
[2:00PM] Internacional de Bogotá Vs. América
[3:00PM] Internacional de Palmira Vs. Santa Fe
[6:00PM] Millonarios Vs. Real Santander
Domingo 24 de mayo
[3:00PM] Pasto Vs. Nacional
[4:00PM] Medellín Vs. Orsomarso
[4:30PM] Junior Vs. Fortaleza
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...