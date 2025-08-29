América anunció la contratación de dos refuerzos procedentes de Europa

América de Cali no vive sus mejores semanas bajo la dirección del técnico Gabriel Raimondi. Tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana, no han logrado recomponerse en la Liga colombiana y marchan en el puesto 18 con solo 5 puntos de 30 posibles.

Ante esto, las directivas se pusieron manos a la obra para poder sumar fichajes que aporten en lo que resta del semestre. Partiendo de que estaba abierto el mercado para fichar jugadores sin contrato, ventana que se cierra el viernes 29 de agosto, lograron firmar a dos nuevos futbolistas.

Andrés Tello, nuevo jugador de América

El equipo Escarlata anunció la incorporación de Andrés Tello, volante de primera línea de 28 años que terminó su vínculo contractual en Catania de Italia, club dueño hasta entonces de sus derechos, pero jugó la última campaña con el Salernitana, actualmente en la Serie C.

“¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, Andrés Tello! El habilidoso volante llega para reforzar el mediocampo Escarlata y aportar todo su talento vistiendo nuestra camiseta“, anunció el conjunto americano, luego de que superara los exámenes médicos.

Tello tiene una amplia trayectoria en el fútbol italiano. Tras surgir de Envigado, salió traspasado a la cantera de Juventus. Pasó por equipos como Empoli, Cagliari, Bari y Benevento, este último fue para el que más jugó, con 156 encuentros disputados, de los cuales 90 fueron como titular.

“Tello tiene procesos con Selecciones Colombia: con la Categoría Sub-20 disputó el Torneo Esperanzas de Toulon en 2014. Posteriormente, jugó el Sudamericanno Sub-20 en el año 2015 disputado en Uruguay. También hizo parte de la Selección Colombia que disputó la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Nueva Zelanda”, agrega el comunicado del América.

Así las cosas, América suma un jugador de trayectoria para la primera línea, en la que hay hombres como Kener González, Rafael Carrascal o Josen Escobar.

📄✍️ ¡El Rojo ya es tu piel, Andrés! 👹

Andrés Felipe Roa también se suma al Escarlata

La zona ofensiva de América también se alimenta de un nuevo fichaje: Andrés Felipe Roa. El futbolista de 32 años, surgido del Deportivo Cali, llegó procedente del Panetolikos de Grecia, club en el que estuvo en la última temporada antes de que terminara su contrato.

“Dentro de la trayectoria deportiva del volante se destaca su paso por Deportivo Cali, CA Huracán, Independiente de Avellaneda, Argentino Juniors y Al Batin de Arabia Saudita. En la Selección Colombia debutó en un partido amistoso ante Perú. También estuvo dentro del plantel tricolor que disputó la Copa América en Estados Unidos donde no tuvo minutos. De igual forma, estuvo en loa Juegos Olímpicos 2016 que se disputaron en Río de Janeiro”, agregan sobre el futbolista que puede desempeñarse por los extremos.