DT de Santa Fe femenino estalla contra DT del Pasto: “Como en el masculino hablaron, voy a vengarme”

Pasto e Independiente Santa Fe empataron 0-0 en Ipiales, en juego por la octava fecha de la Liga Femenina en Colombia. Al final del partido, el entrenador Cardenal cuestionó con dureza a su colega del equipo nariñense.

Omar Ramírez, técnico de las Leonas, señaló fuertemente a su colega René Rosero, quien viene de dirigir las divisiones inferiores del equipo masculino. Ramírez llegó a pedirle que se aleje del fútbol para mujeres, escudándose en lo sucedido recientemente tras el enfrentamiento de los equipos masculinos.

“Yo no sé si sí jugamos en el segundo tiempo, no me gusta hablar de los colegas, pero como en el masculino lo hicieron, voy a vengarme. Si este, no sé cómo se llama, que viene de divisiones inferiores, viene al fútbol femenino a hacer esto, no venga hermano. El fútbol femenino tiene algo bonito que es que se juega, no simula. Y viene este tipo a hacer, durante todo el segundo tiempo, esto”, comentó inicialmente.

Al respecto, añadió: “Eso es lo más difícil, quién va a jugar, si cuando queríamos ganar ritmo de partido, la portera se botaba, eso no está bien, eso no le hace bien ni al fanático ni al fútbol femenino de nuestro país. Es preocupante, esa era la molestia que tenía, no sé si la árbitra sacó la tarjeta amarilla muy tarde a la portera, yo quiero saber cuántas veces se botó la portera al piso, así es muy jodido. Yo sé que en el fútbol existe esta picardía, de que por ahí te botas, tardas para hacer un saque de meta, para hacer un lateral, por ahí de vez en cuando, pero lo de hoy es absurdo”.

“¿Qué análisis puede sacar uno? Y a Santa Fe no se le va a complicar para entrar a los ocho, es al revés, creo que la pregunta tiene que ser al revés. Sin hablar de la cancha, me parece genial que un departamento como Ipiales reciba al fútbol femenino, pero así es muy difícil, daña al fútbol femenino, porque las jugadoras de fútbol no son así“, concluyó Ramírez.

Santa Fe se ubica en la sexta posición de la Liga Femenina con 14 puntos; Pasto, por su parte, es penúltimo del campeonato con tan solo 3 unidades.