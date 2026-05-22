Tabla de posiciones de la Liga Femenina: así quedó tras triunfo del Deportivo Cali
El equipo vallecaucano se convirtió en líder de la liga femenina.
Comenzó la fecha 12 de la Liga Femenina y el primer gran golpe de la jornada lo dio Deportivo Cali, que se impuso con autoridad 4-1 sobre Atlético Bucaramanga.
El conjunto azucarero mostró contundencia ofensiva y superioridad durante gran parte del compromiso, logrando una victoria importante que le permite asumir, de manera parcial, el liderato del campeonato.
Con este triunfo, Deportivo Cali llegó a 21 puntos y se ubica en la primera posición de la tabla, a la espera de que el resto de equipos cumplan con sus respectivos compromisos correspondientes a la jornada 12.
Además del resultado, el cuadro caleño continúa consolidándose como uno de los equipos más fuertes y regulares del campeonato, manteniéndose firme en la pelea por los primeros lugares de la Liga Femenina 2026.
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Tabla de posiciones
- Deportivo Cali: 29 Pts (+21)
- Nacional: 27 Pts (+15)
- América: 25 Pts (+9)
- Millonarios: 24 Pts (+16)
- Internacional de Bogotá: 21 Pts (+7)
- Internacional de Palmira: 21 Pts (-4)
- Santa Fe: 19 Pts (+9)
- Medellín: 16 Pts (+5)
- Orsomarso: 12 Pts (-2)
- Llaneros: 12 Pts (-9)
- Junior: 10 Pts
- Fortaleza: 9 Pts (-10)
- Bucaramanga: 8 Pts (-6)
- Once Caldas: 5 Pts (-14)
- Real Santander: 5 Pts (-16)
- Pasto: 3 Pts (-12)
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¿Que partidos faltan de la fecha 12 de la Liga Femenina?
Viernes 22 de mayo
- Once Caldas vs. Llaneros / 3:00 p.m.
- Junior vs. Fortaleza / 4:30 p.m.
Sábado 23 de mayo
- Internacional Bogotá vs. América / 2:00 p.m.
- Internacional Palmira vs. Santa Fe / 3:00 p.m.
- Millonarios vs. Real Santander / 6:00 p.m.
Domingo 24 de mayo
- Deportivo Pasto vs. Nacional / 3:00 p.m.