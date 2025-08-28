Hernán Torres reveló el fichaje que busca Millonarios: dio detalles del perfil que quiere

Desde el pasado 25 de agosto y hasta el viernes 29 de agosto, los equipos de la Liga colombiana tienen la oportunidad de incorporar jugadores que se encuentren libres en el mercado. Sobre Millonarios, se ha especulado con opciones para llegar a reforzar y el entrenador, Hernán Torres, confirmó que sí están en la búsqueda, pero es una situación complicada.

En diálogo con El VBar Caracol, el técnico tolimense aseguró que, preferiblemente, buscan la opción de un volante con perfil de ‘10′. Sin embargo, no descartó la posibilidad de un arquero, y aseguró que Iván Arboleda podría ser una opción para que regrese al plantel.

“Estamos en una situación, buscando y la verdad no está clara. Hay unas 1-2 posibilidades que no me compete decir, esperando de hoy a mañana, pero se está haciendo un trabajo intenso. Que el que venga, venga a dar la mano, que venga a ayudar, apoyar y marcar diferencia. El que venga, que apoye en la línea que queramos fortalecer y estamos trabajando”, inició diciendo.

Cuando se le preguntó si las opciones estaban por el lado de un arquero, indicó: “Hay una posibilidad, pero hay otra prioridad más importante, si no la podemos conseguir, la consideraremos. Hay otra posibilidad y esperamos que se concrete, si no se concreta, tocará buscar esa posibilidad (arquero)“.

Posteriormente, detalló qué tipo de jugador es el que busca: “El equipo necesita más profundidad, más fútbol al ataque. Mackalister lo tengo hasta dentro de un mes... Un 10, un generador, un productor, en ese aspecto estamos. Se necesitan un delantero, pero no hay tanto cupo, tenemos que elegir el que nos dé la mano, si no, nos tocará quedarnos con lo que tenemos”.

Ante la escasez de opciones, indicó que cuentan con una, a la espera de concretarla: “Es una situación que uno quisiera conseguir la persona que sea la que necesitamos, pero es que no hay. Hay una posibilidad que estamos mirando, esperamos se consolide de hoy a mañana. Está muy difícil, muy complicada la situación”.

Respecto a Iván Arboleda, quien está libre, mencionó: “Él estuvo en el club. Si se puede considerar la opción de un arquero, puede ser él, pero hay otras posibilidades que se necesitan, y si no se consigue, tocará tomar una decisión”.

Otras declaraciones de Hernán Torres

¿Qué Millonarios se encontró?: "Un Millonarios joven, con jugadores técnicos, jugadores de experiencia, en la mayoría los mayores han sido campeones, y tiene jerarquía y tiene que mostrarla en los juegos y en la campaña".

¿A qué se comprometió?: “Con Millonarios el compromiso es trabajar y sumar lo que más podamos, entrar en cuadrangulares. Mi compromiso es trabajar y tratar de sumar de a tres puntos y al final mirar qué pasa, pero la idea es sumar, trabajar y que este grupo pueda reaccionar. En el fútbol hay altas y bajas, son cosas que pasan en el fútbol… No puedo pelear títulos si no entro a cuadrangulares. Hay que ganar partidos y yo a donde voy me piden títulos”.

¿Cómo tener más gol?: “Trabajar, intensificar. El equipo produce, genera, necesitamos ese último pase y la definición para desequilibrar al rival”.

Cuándo regresa Leo Castro: “Una semana más y va a estar habilitado. Ha evolucionado muy bien en los trabajos de campo, ojalá lo podamos tener lo más pronto posible. Tengo que hablar Con el departamento médico”.

Regreso de Mackalister: “Faltan tres semanas y hay que adaptarlo al trabajo”.

Andrés Llinás: “Hasta enero. Si se recupera antes, bienvenido sea”.

Neiser Villarreal: “Ese tema está ahí, creo que se va para la selección, pero están esperando. No he tenido la oportunidad de conversar con él. Es un jugador importante, pero no sé el tema, no he hablado con la parte dirigencial. Estoy preocupado porque comencemos a sumar de a tres y cuento con la gente apta para hacerlo, ya entraré a sentarme a mirar qué pasará con este muchacho”.

El momento de Guillermo De Amores: “Son momentos, es un arquero de experiencia. Son situaciones. Hablé con él y vamos a trabajar. El mismo trabajo le irá mostrando su nivel”.

¿Qué pasó con Real Cartagena?: “Estábamos en los arreglos, porque yo estaba en Estados Unidos y estábamos conversando, ellos me dijeron unas cosas, y no estuve de acuerdo. El día que el alcalde me llamó le dije ‘voy y hablo y si nos ponemos de acuerdo viajo. Al rato me llamó el doctor Gustavo Serpa. Me dijo ‘Hernán, existe la posibilidad’ y yo sí había hablado (con Cartagena) pero no se había cerrado. No me demoré 10 minutos. Llamé al alcalde, al otro señor dueño, les manifesté que me había salido la posibilidad de Millonarios. Me dijeron que tranquilo, aceptaron y ya. Así fue el tema”.

