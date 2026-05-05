Liga Femenina 2026: Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha de clásicos
Nacional y América de Cali se encuentran en la primera posición del campeonato.
Este lunes se le dio complemento a la novena fecha de la Liga Femenina en Colombia, jornada que contó con la fecha de clásicos del campeonato, destacando los enfrentamientos regionales en Bogotá, Cali y Medellín.
Los tres partidos más llamativos de la fecha dejaron como resultados triunfos verdes y un empate sin goles en el clásico capitalino. Ambos juegos brillaron por sus pocos goles marcados y por su definición agónica.
Nacional 1-0 Medellín
En el estadio Polideportivo Sur de Envigado, Nacional le ganó el clásico antioqueño a Medellín con un gol agónico de Manuela González a los 90+5 minutos del encuentro.
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Santa Fe 0-0 Millonarios
Entretanto, el clásico bogotano terminó empatado sin goles en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El juego sirvió de antesala para el partido del equipo masculino de Santa Fe ante Internacional de Bogotá.
América 0-1 Cali
El clásico vallecaucano, celebrado en el estadio Pascual Guerrero, también se definió con suspenso. El Cali se impuso 0-1 al América con un gol de Zharick Montoya en la última acción del partido.
Resultados de la fecha 9
- Nacional 1-0 Medellín
- Llaneros 2-1 Junior
- Bucaramanga 2-0 Real Santander
- Santa Fe 0-0 Millonarios
- Fortaleza 0-2 Internacional de Bogotá
- Orsomarso 0-0 Internacional de Palmira
- América 0-1 Cali
- Once Caldas 1-0 Pasto
Tabla de posiciones
- Nacional: 21 Pts (+14)
- América: 21 (+9)
- Millonarios: 20 (+16)
- Cali: 20 (+9)
- Internacional de Palmira: 18
- Santa Fe: 15 (+7)
- Internacional de Bogotá: 15 (+4)
- Medellín: 13
- Llaneros: 12
- Orsomarso: 11
- Junior: 8 (-6)
- Bucaramanga: 8 (-16)
- Fortaleza: 6
- Real Santander: 4 (-12)
- Once Caldas: 4 (-13)
- Pasto: 3
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...