Liga Femenina 2026: Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha de clásicos

Cali le ganó el clásico al América con un gol en el último minuto / Twitter: @CaliFemenino.

Este lunes se le dio complemento a la novena fecha de la Liga Femenina en Colombia, jornada que contó con la fecha de clásicos del campeonato, destacando los enfrentamientos regionales en Bogotá, Cali y Medellín.

Los tres partidos más llamativos de la fecha dejaron como resultados triunfos verdes y un empate sin goles en el clásico capitalino. Ambos juegos brillaron por sus pocos goles marcados y por su definición agónica.

Nacional 1-0 Medellín

En el estadio Polideportivo Sur de Envigado, Nacional le ganó el clásico antioqueño a Medellín con un gol agónico de Manuela González a los 90+5 minutos del encuentro.

Santa Fe 0-0 Millonarios

Entretanto, el clásico bogotano terminó empatado sin goles en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El juego sirvió de antesala para el partido del equipo masculino de Santa Fe ante Internacional de Bogotá.

América 0-1 Cali

El clásico vallecaucano, celebrado en el estadio Pascual Guerrero, también se definió con suspenso. El Cali se impuso 0-1 al América con un gol de Zharick Montoya en la última acción del partido.

Resultados de la fecha 9

Nacional 1-0 Medellín

Llaneros 2-1 Junior

Bucaramanga 2-0 Real Santander

Santa Fe 0-0 Millonarios

Fortaleza 0-2 Internacional de Bogotá

Orsomarso 0-0 Internacional de Palmira

América 0-1 Cali

Once Caldas 1-0 Pasto

Tabla de posiciones