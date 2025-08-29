Tabla posiciones cuadrangulares Liga Femenina: Estos son los equipos clasificados a semifinales
Conozca acá cómo quedaron los emparejamientos de semifinales.
Terminó la fase de cuadrangulares de la Liga Femenina. Se vivió una apasionante definición en la fecha 6, sobre todo en el grupo B, luego de que el A se definiera con anterioridad, dejando como clasificados a Orsomarso y Deportivo Cali.
Justamente fue la zona A la que entró en contienda a primera turno de este jueves 28 de agosto. En Palmira, en el duelo de clasificados, Orsomarso se impuso 0-1 al Deportivo Cali, mientras que Medellín e Internacional de Palmira igualaron 1-1.
Resultados fecha 6 Grupo A
- Deportivo Cali 0-1 Orsomarso
- Medellín 1-1 Internacional de Palmira
GRUPO A
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1.
|Orsomarso
|12
|2.
|Deportivo Cali
|9
|3.
|DIM
|6
|4.
|Inter Palmira
|3
Resultados fecha 6 Grupo B
En la zona B sí hubo movimientos y definición infartarte. Santa Fe se iba imponiendo a Nacional 3-1 en Techo, mientras que América superaba en el Pascual a Millonarios, resultado que les otorgaba la clasificación. Sin embargo, sobre el minuto 89 llegó el gol del empate para las Embajadoras mediante Mirna Olaya y los terminó dejando sin semifinales.
Así las cosas, avanzaron a la fase de las mejores cuatro, por el grupo B, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.
Santa Fe 3-1 Nacional
América 1-1 Millonarios
GRUPO B
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1.
|Atlético Nacional
|15
|2.
|Santa Fe
|7
|3.
|América
|6
|4.
|Millonarios
|5
¿Cómo se jugarán las semifinales?
Serán partidos de ida y vuelta para conocer a los dos finalistas. Las fechas se conocerán en las próximas horas.
- Orsomarso vs. Santa Fe
- Atlético Nacional vs. Deportivo Cali