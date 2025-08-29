Tabla posiciones cuadrangulares Liga Femenina: Estos son los equipos clasificados a semifinales

Terminó la fase de cuadrangulares de la Liga Femenina. Se vivió una apasionante definición en la fecha 6, sobre todo en el grupo B, luego de que el A se definiera con anterioridad, dejando como clasificados a Orsomarso y Deportivo Cali.

Justamente fue la zona A la que entró en contienda a primera turno de este jueves 28 de agosto. En Palmira, en el duelo de clasificados, Orsomarso se impuso 0-1 al Deportivo Cali, mientras que Medellín e Internacional de Palmira igualaron 1-1.

Resultados fecha 6 Grupo A

- Deportivo Cali 0-1 Orsomarso

- Medellín 1-1 Internacional de Palmira

GRUPO A

Posición Equipo Puntos 1. Orsomarso 12 2. Deportivo Cali 9 3. DIM 6 4. Inter Palmira 3

Resultados fecha 6 Grupo B

En la zona B sí hubo movimientos y definición infartarte. Santa Fe se iba imponiendo a Nacional 3-1 en Techo, mientras que América superaba en el Pascual a Millonarios, resultado que les otorgaba la clasificación. Sin embargo, sobre el minuto 89 llegó el gol del empate para las Embajadoras mediante Mirna Olaya y los terminó dejando sin semifinales.

Así las cosas, avanzaron a la fase de las mejores cuatro, por el grupo B, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

Santa Fe 3-1 Nacional

América 1-1 Millonarios

GRUPO B

Posición Equipo Puntos 1. Atlético Nacional 15 2. Santa Fe 7 3. América 6 4. Millonarios 5

¿Cómo se jugarán las semifinales?

Serán partidos de ida y vuelta para conocer a los dos finalistas. Las fechas se conocerán en las próximas horas.

- Orsomarso vs. Santa Fe

- Atlético Nacional vs. Deportivo Cali