Tabla posiciones cuadrangulares Liga Femenina: Estos son los equipos clasificados a semifinales

Terminó la fase de cuadrangulares de la Liga Femenina. Se vivió una apasionante definición en la fecha 6, sobre todo en el grupo B, luego de que el A se definiera con anterioridad, dejando como clasificados a Orsomarso y Deportivo Cali.

Justamente fue la zona A la que entró en contienda a primera turno de este jueves 28 de agosto. En Palmira, en el duelo de clasificados, Orsomarso se impuso 0-1 al Deportivo Cali, mientras que Medellín e Internacional de Palmira igualaron 1-1.

Resultados fecha 6 Grupo A

- Deportivo Cali 0-1 Orsomarso

- Medellín 1-1 Internacional de Palmira

GRUPO A

PosiciónEquipoPuntos
1.Orsomarso12
2.Deportivo Cali9
3.DIM6
4.Inter Palmira3

Resultados fecha 6 Grupo B

En la zona B sí hubo movimientos y definición infartarte. Santa Fe se iba imponiendo a Nacional 3-1 en Techo, mientras que América superaba en el Pascual a Millonarios, resultado que les otorgaba la clasificación. Sin embargo, sobre el minuto 89 llegó el gol del empate para las Embajadoras mediante Mirna Olaya y los terminó dejando sin semifinales.

Así las cosas, avanzaron a la fase de las mejores cuatro, por el grupo B, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

Santa Fe 3-1 Nacional

América 1-1 Millonarios

GRUPO B

PosiciónEquipoPuntos
1.Atlético Nacional15
2.Santa Fe7
3.América6
4.Millonarios5

¿Cómo se jugarán las semifinales?

Serán partidos de ida y vuelta para conocer a los dos finalistas. Las fechas se conocerán en las próximas horas.

- Orsomarso vs. Santa Fe

- Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

