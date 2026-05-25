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25 may 2026 Actualizado 15:30

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Liga Femenina

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026: Conozca los primeros clasificados a cuadrangulares

Restan cuatro jornadas para que concluya la fase regular del campeonato.

Las jugadoras de Atlético Nacional tras su victoria ante el Pasto / Twitter: @naloficialfem.

Las jugadoras de Atlético Nacional tras su victoria ante el Pasto / Twitter: @naloficialfem.

Las jugadoras de Atlético Nacional tras su victoria ante el Pasto / Twitter: @naloficialfem.
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Este domingo se completó la fecha 12 de la Liga Femenina en Colombia, jornada que dejó a los primeros equipos, matemáticamente, clasificados a los cuadrangulares finales del certamen.

Atlético Nacional se mantiene en lo más alto de la tabla, luego de su triunfo como visitante 1-3 ante el Deportivo Pasto. Deportivo Cali es su principal escolta con 29 unidades, tras golear 1-4 al Bucaramanga, también como visitante.

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Un poco más relegado, pero con su clasificación también asegurada, se encuentra el América de Cali, que es tercero con 26 unidades y que este fin de semana empató 1-1 en campo de Internacional de Bogotá.

Por su parte, Millonarios se encuentra en la cuarta casilla, a un solo punto de clasificarse a cuadrangulares, con 25 unidades. El pasado fin de semana el equipo bogotano dejó pasar el triunfo en casa, luego de empatar en El Campín con Real Santander 0-0.

Tabla de posiciones Liga Femenina

  1. Nacional: 30 Pts
  2. Cali: 29
  3. América: 26
  4. Millonarios: 25
  5. Santa Fe: 22
  6. Internacional de Bogotá: 22
  7. Internacional de Palmira: 21
  8. Medellín: 19
  9. Llaneros: 13
  10. Orsomarso: 12
  11. Junior: 11
  12. Fortaleza: 10
  13. Bucaramanga: 8
  14. Once Caldas: 6 (-14)
  15. Real Santander: 6 (-16)
  16. Pasto: 3

Resultados fecha 12

Bucaramanga 1-4 Cali

Once Caldas 0-0 Llaneros

Internacional de Bogotá 1-1 América

Internacional de Palmira 0-2 Santa Fe

Millonarios 0-0 Real Santander

Pasto 1-3 Nacional

Medellín 2-0 Orsomarso

Junior 0-0 Fortaleza

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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