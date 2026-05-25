Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026: Conozca los primeros clasificados a cuadrangulares
Restan cuatro jornadas para que concluya la fase regular del campeonato.
Este domingo se completó la fecha 12 de la Liga Femenina en Colombia, jornada que dejó a los primeros equipos, matemáticamente, clasificados a los cuadrangulares finales del certamen.
Atlético Nacional se mantiene en lo más alto de la tabla, luego de su triunfo como visitante 1-3 ante el Deportivo Pasto. Deportivo Cali es su principal escolta con 29 unidades, tras golear 1-4 al Bucaramanga, también como visitante.
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Un poco más relegado, pero con su clasificación también asegurada, se encuentra el América de Cali, que es tercero con 26 unidades y que este fin de semana empató 1-1 en campo de Internacional de Bogotá.
Por su parte, Millonarios se encuentra en la cuarta casilla, a un solo punto de clasificarse a cuadrangulares, con 25 unidades. El pasado fin de semana el equipo bogotano dejó pasar el triunfo en casa, luego de empatar en El Campín con Real Santander 0-0.
Tabla de posiciones Liga Femenina
- Nacional: 30 Pts
- Cali: 29
- América: 26
- Millonarios: 25
- Santa Fe: 22
- Internacional de Bogotá: 22
- Internacional de Palmira: 21
- Medellín: 19
- Llaneros: 13
- Orsomarso: 12
- Junior: 11
- Fortaleza: 10
- Bucaramanga: 8
- Once Caldas: 6 (-14)
- Real Santander: 6 (-16)
- Pasto: 3
Resultados fecha 12
Bucaramanga 1-4 Cali
Once Caldas 0-0 Llaneros
Internacional de Bogotá 1-1 América
Internacional de Palmira 0-2 Santa Fe
Millonarios 0-0 Real Santander
Pasto 1-3 Nacional
Medellín 2-0 Orsomarso
Junior 0-0 Fortaleza
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...