Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026: Conozca los primeros clasificados a cuadrangulares

Las jugadoras de Atlético Nacional tras su victoria ante el Pasto / Twitter: @naloficialfem.

Este domingo se completó la fecha 12 de la Liga Femenina en Colombia, jornada que dejó a los primeros equipos, matemáticamente, clasificados a los cuadrangulares finales del certamen.

Atlético Nacional se mantiene en lo más alto de la tabla, luego de su triunfo como visitante 1-3 ante el Deportivo Pasto. Deportivo Cali es su principal escolta con 29 unidades, tras golear 1-4 al Bucaramanga, también como visitante.

Un poco más relegado, pero con su clasificación también asegurada, se encuentra el América de Cali, que es tercero con 26 unidades y que este fin de semana empató 1-1 en campo de Internacional de Bogotá.

Por su parte, Millonarios se encuentra en la cuarta casilla, a un solo punto de clasificarse a cuadrangulares, con 25 unidades. El pasado fin de semana el equipo bogotano dejó pasar el triunfo en casa, luego de empatar en El Campín con Real Santander 0-0.

Tabla de posiciones Liga Femenina

Nacional: 30 Pts Cali: 29 América: 26 Millonarios: 25 Santa Fe: 22 Internacional de Bogotá: 22 Internacional de Palmira: 21 Medellín: 19 Llaneros: 13 Orsomarso: 12 Junior: 11 Fortaleza: 10 Bucaramanga: 8 Once Caldas: 6 (-14) Real Santander: 6 (-16) Pasto: 3

Resultados fecha 12

Bucaramanga 1-4 Cali

Once Caldas 0-0 Llaneros

Internacional de Bogotá 1-1 América

Internacional de Palmira 0-2 Santa Fe

Millonarios 0-0 Real Santander

Pasto 1-3 Nacional

Medellín 2-0 Orsomarso

Junior 0-0 Fortaleza