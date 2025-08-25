10AM10AM

Desaparecidos en Bogotá, el drama detrás de 4 historias que conmueven a la ciudad ¿qué está pasando?

Nelly, Sandra, Otilio y Jennifer son sólo 4 familiares de los 882 casos de desaparecidos que hay en Bogotá, en lo que va de este 2025 según el más reciente informe de Medicina Legal.

Imagen de referencia AFP PHOTO/Luis Acosta (Crédito de la foto: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images)

Juliana De Los Ríos

