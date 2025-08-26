Hospitales de Risaralda a punto del colapso por deudas de las EPS, tendrían que suspender servicios

Pereira

Las deudas de las EPS ya empiezan a afectar las operaciones de los centros asistenciales y la atención oportuna de los pacientes.

Así quedó en evidencia durante una reunión de representantes de los hospitales públicos de Risaralda, quienes advirtieron que, pese a los reiterados llamados, reuniones y mesas de concertación, las EPS no han cumplido con los compromisos adquiridos, por el contrario, las deudas siguen en aumento, sin que exista una solución efectiva a la vista.

El caso más crítico se registra en el Hospital San Vicente de Paúl, en Apía, donde la gerente, Johana Posada, reveló que las EPS adeudan más de $2.500 millones, poniendo en riesgo la operatividad de la institución en el próximo trimestre.

“Estamos en una situación grave, en una crisis de verdad, de seguir en esta crisis y no ser muy contundentes con los pagos que le deben al hospital, no tendríamos como funcionar para el último trimestre de este año. El hospital tiene una deuda en este momento casi de mil millones de pesos con proveedores y las EPS le deben al hospital dos mil quinientos millones de pesos”, afirmó la gerente del Hospital de Apía.

La problemática también golpea de manera directa al Hospital Nazareth, de Quinchía, donde los usuarios deben esperar semanas enteras para que se autoricen remisiones a otros niveles de atención.

A ello, se suman los incumplimientos de las EPS: Nueva EPS, que no está reconociendo usuarios afiliados; Fomag, con deudas significativas; y Asmet Salud, que no ha liquidado contratos, entre otras irregularidades que ponen en riesgo la continuidad de los servicios de salud.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (AISalud), Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, advirtió que el panorama financiero se agrava día a día en todo el departamento, siendo, Pijao Salud y la Nueva EPS las entidades con la mayor cartera y mayores dificultades de pago, así como AsmetSalud y Coosalud, a pesar de estar actualmente intervenidas.

“Realmente quedamos bastante preocupados con la situación financiera que atraviesan estas instituciones. El no pago y el flujo de recursos cada vez más disminuido por parte de varias de las EPS, en donde Nueva EPS y Asmed Salud, tienen serios problemas en su flujo de recursos, sobre todo para hospitales que tienen servicios de evento, están llevando a que estas instituciones no tengan cómo pagar proveedores y de una u otra forma, están ya hablando de que no tendrían cómo pagar lo que tiene a los profesionales a partir del próximo mes”, explicó Zuluaga.

Las asociaciones de la salud, hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los entes de control para que adopten medidas inmediatas que garanticen el flujo de recursos a los hospitales públicos de Risaralda. De no existir soluciones prontas y efectivas, la red hospitalaria podría entrar en un colapso que afectaría de manera directa la vida y la salud de miles de ciudadanos.