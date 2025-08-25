Clínica San Rafel suspende servicios a usuarios de la nueva EPS en Risaralda

Pereira

La crisis en la salud sigue generando decisiones difíciles pero necesarias en centros asistenciales de la ciudad de Pereira que han debido abstenerse de atender a usuarios de diferentes EPS; esta vez, el comunicado fue por parte de la Clínica San Rafael quien tomó la decisión de suspender los servicios para los usuarios de la Nueva EPS debido a la deuda que esta tiene con el centro de salud.

Señala la empresa en su comunicado que esta falta de pago ha generado afectaciones en el desarrollo de las operaciones y dificulta el cumplimiento de las obligaciones con el personal de salud, proveedores y demás actores que hacen posible la atención integral de los pacientes.

Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, manifestó que este tipo de decisiones traen repercusiones para los usuarios de todo el departamento, teniendo en cuenta que esta EPS tiene más de 200 mil usuarios en Risaralda.

“En este momento, las dificultades son muchas. De hecho, como ustedes saben, la Clínica San Rafael ya manifestó abiertamente que no continuará prestando atención a los usuarios de Nueva EPS. Esta situación repercute en toda la red. ¿Por qué? Porque los usuarios que se encuentran, por ejemplo, en municipios con baja complejidad no cuentan con la capacidad suficiente para ser remitidos a niveles de mayor complejidad. El Hospital Universitario San Jorge, aunque mantiene sus puertas abiertas para los usuarios de Nueva EPS, no tendrá la capacidad para atender a todos los pacientes del departamento”, agregó Zuluaga.

Desde Acesi, hacen un llamado a las Superintendencia de Salud para que se reúnan con la Junta directiva de esta asociación y se revise que estos cambios no afecten el flujo de recursos que esté llegando a los hospitales.

