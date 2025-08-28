Mesa de Víctimas de Córdoba intervendrá en proceso en la JEP contra Zulema Jattin

Zulema Jattin es procesada por presuntos vínculos con grupos paramilitares en la Corte Suprema de Justicia y sometida a la JEP. Foto: Colprensa( Thot )

Bogotá

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció a la Mesa de Participación de Víctimas de Córdoba como interviniente especial en el caso de la excongresista Zulema Jattin, vinculada a la parapolítica.

Ahora la Mesa de Participación de Víctimas de Córdoba tendrá una participación relevante en el proceso y podrá:

Intervenir en el proceso judicial.

Aportar pruebas.

Recibir información y acompañamiento jurídico y psicosocial.

Vigilar que la reparación tenga un verdadero carácter restaurativo.

Esta acreditación ante la JEP significa que las víctimas de los vínculos entre políticos y paramilitares en Córdoba tendrán voz en el proceso judicial ante esta justicia transicional, una diferencia frente al proceso en la justicia ordinaria, en el que su participación fue limitada.

Recordemos que la excongresista Zulema Jattin está sometida en la Jurisdicción Especial para la Paz, como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública, por el delito de concierto para delinquir, a partir de víctimas con grupos paramilitares en contiendas electorales en Córdoba.

Para esta justicia la parapolítica no se entiende solo como un delito contra el orden público, sino como un fenómeno que dejó víctimas en los territorios de Colombia y abre otra puerta para que las comunidades afectadas por alianzas entre políticos y paramilitares sean escuchadas.