La industria de los congresos y convenciones de Latinoamérica y el Caribe se reunirá en Medellín

Medellín

Líderes internacionales y entidades que pertenecen a la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones para América Latina y el Caribe, se reunirán entre el 2 y el 5 de septiembre en la ciudad de Medellín, en su tradicional encuentro anual.

Este evento, que es el más importante de la industria de las reuniones en la región, recibirá a representantes de 10 países, como Estados Unidos. Australia, otros países europeos y de América Latina

Los líderes internacionales, asociaciones y autoridades del turismo de negocios tendrán una programación especial durante cuatro días.

¿Quiénes participan en este encuentro?

Los representantes de la industria global de reuniones, asociaciones internacionales, tomadores de decisión y promotores de destino, tendrán eventos especiales en esta ciudad, en escenarios como RutaN, el Parque Explora, la Universidad Pontificia Bolivariana, Plaza Mayor, museo El Castillo y algunos hoteles de la ciudad.

Este encuentro reunirá a 30 asociaciones internacionales que generarán una proyección económica estratégica para los próximos años, gracias a las oportunidades de captación de congresos y convenciones internacionales.

También habrá participación nacional

En el escenario nacional se esperan delegaciones y burós de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali y Pereira.

Medellín, como destino de eventos, tiene una proyección de impacto económico cercana a los 90 millones de dólares entre los años 2024 y 2025, gracias a este tipo de eventos que visibilizan la ciudad.

¿Qué dicen los organizadores?

Ana María Mejía Mejía, secretaria encargada de Turismo y Entretenimiento de Medellín, “la ciudad acogerá a asociaciones internacionales en búsqueda de sedes para sus próximos eventos. Este encuentro nos permitirá seguir fortaleciendo alianzas estratégicas para estar en el top 10 de las principales ciudades de Latinoamérica con capacidad hotelera, infraestructura, seguridad y talento humano. Una oportunidad para fortalecer el posicionamiento de Medellín como un destino innovador y competitivo de alto nivel”.

Por su parte, Andrés Escandón, Senior Regional Director for Latin America and the Caribbean, “este evento representa oportunidades de negocios en congresos y convenciones internacionales para Medellín, además será una plataforma de visibilidad y promoción a nivel mundial. Por segunda vez, la ciudad recibe este evento para mostrar toda la transformación que ha tenido el destino en su aspecto turístico, ecosistema de negocios, innovación y tecnología”.

¿Qué sectores se impactan con este tipo de eventos?

Los eventos especializados, como los que busca promover este encuentro, generan un alto impacto en sectores como la hotelería, el transporte, la gastronomía, el comercio y la oferta cultural.

Además, consolida redes de conocimiento y negocios, atraen inversión extranjera y fortalecen una imagen positiva de la ciudad.

¿Qué novedades traerá el encuentro?

A diferencia de las versiones anteriores, se tendrá por primera vez un foro de ciudades que reunirá a autoridades y líderes para discutir políticas públicas y tendencias en la industria de reuniones.

Será un formato itinerante en diferentes lugares de la ciudad, y no se concentrará en un recinto como se ha hecho tradicionalmente.

Se cambiarán algunas conferencias tradicionales por laboratorios y talleres, fomentando el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias.