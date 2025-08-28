MinEducación responsabiliza a mala gestión de entes territoriales por riesgo de suspensión del PAE / Alcadía de Bucaramanga

Tras la advertencia de la Contraloría General de la Nación sobre la posible suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que dejaría sin cobertura a 3,5 millones de estudiantes en el país por falta de recursos, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, afirmó que el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y que sería responsabilidad de los entes en territorio.

Desde Medellín, el jefe de la cartera educativa explicó que las dificultades obedecen a problemas de planeación y gestión por parte de las entidades territoriales, debido a que el programa se financia de manera conjunta entre la Nación y los gobiernos locales.

“El Gobierno Nacional está al día con los giros que se hacen al programa de alimentación escolar, y ha habido en la programación algunas dificultades en los entes territoriales. Me reportan que esto se da porque no han tenido los recursos de regalías o porque programaron doble ración y entonces no programaron bien el cierre del año”, señaló el ministro Rojas.

Inversión en el PAE

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la inversión en el PAE ha tenido un incremento del 69 % frente a 2022, y para 2025 se espera un aumento de 2,9 billones de pesos.

Además, el ministro anunció la instalación de una mesa técnica junto a la Contraloría para garantizar la continuidad del programa y evitar afectaciones en la recta final del calendario escolar.

Pese al aumento de recursos por parte de la Nación, el Ministerio y la Unidad de Alimentos para Aprender manifestaron que persisten preocupaciones sobre la capacidad de los entes territoriales para garantizar la operación efectiva y oportuna del PAE en los territorios.