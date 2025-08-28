Cementos Argos anuncia plataforma de exportación desde el Caribe hacia Estados Unidos

Medellín, Antioquia

Cementos Argos, la principal cementera de Colombia apuesta nuevamente por el mercado estadounidense tras la venta de su participación en Summit Materials. Con la nueva plataforma de exportación busca consolidarse como un actor clave en la provisión de agregados para megaproyectos en Norteamérica.

Cementos Argos, filial de Grupo Argos y líder en la industria de materiales de construcción, anunció que pondrá en marcha una plataforma de exportación de agregados desde la cuenca del Caribe hacia el sureste de Estados Unidos, con una inversión estimada entre USD 150 y 200 millones.

La compañía explicó que la iniciativa responde a la creciente demanda en EE. UU. de materiales como grava, arena y piedra triturada, insumos fundamentales para proyectos de infraestructura, vivienda y renovación urbana. El modelo logístico busca aprovechar la cercanía geográfica, los activos portuarios y la experiencia operativa de la empresa para garantizar eficiencia y sostenibilidad en la operación.

Reingreso al mercado estadounidense

Este anuncio se produce tras la desinversión de Cementos Argos en Summit Materials, operación cerrada en febrero de 2025 por la cual recibió USD 2.875 millones. Según la compañía, esa venta —que representó un valor por acción 38 % superior al obtenido un año antes— permitió reducir su endeudamiento a mínimos históricos y liberar recursos para nuevas apuestas estratégicas, entre ellas el regreso al mercado norteamericano.

“Con esta plataforma se busca atender de manera eficiente la demanda del mercado estadounidense y consolidar una nueva fuente de crecimiento rentable y sostenible para la compañía”, indicó la organización.

Lea también: Gobernación de Antioquia lanza campaña en honor a los 13 policías asesinados en Amalfi

Lea también: MinEducación responsabiliza a mala gestión de entes territoriales por riesgo de suspensión del PAE

Crecimiento sostenido y eficiencia operativa

En la última década, Cementos Argos ha consolidado su posición en Colombia y en 16 países de América. En el mercado local tiene más del 40 % de participación en cemento gris y participa en la construcción de una de cada cuatro Viviendas de Interés Social (VIS) en el país.

En términos de rentabilidad, la cementera aumentó su margen EBITDA de 16,4 % en 2017 a 26,6 % en 2024, un salto de más de 1.000 puntos básicos. Este resultado obedece a programas de eficiencia como De la mina al mercado, Best y Sprint, que optimizaron los costos de producción y logística incluso en periodos de menor demanda en Colombia y Centroamérica.

Impacto regional y sostenibilidad

La estrategia también refuerza el compromiso con la sostenibilidad. Cementos Argos ha incorporado combustibles y materiales alternativos en sus procesos, reduciendo costos y huella ambiental. Esta integración de criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) es parte esencial de su modelo de negocio.

El corredor exportador desde el Caribe se proyecta como una oportunidad para dinamizar la industria portuaria, generar empleo en la región y posicionar a Colombia como un proveedor estratégico en el hemisferio occidental, en un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de suministro, aseguró Cementos Argos.