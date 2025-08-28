De varios disparos fue asesinado conductor de un tractocamión en una vía de Santander

Bucaramanga

El conductor de un tractocamión, un hombre de 24 años, fue asesinado con arma de fuego en las últimas horas en el kilometro 8, en la vía que comunica a Puente Sogamoso con el municipio de Puerto Wilches, en el sector conocido como Monte Carlo.

El joven conducía un tractocamión cargado con aproximadamente 46 toneladas de cemento y terminó volcado tras perder el control del vehículo luego de recibir varios impactos de bala.

De acuerdo con testigos unos delincuentes en un intento de atraco dispararon contra el conductor.

“A él lo encuentran herido porque tal vez las acciones por las armas de fuego de estos delincuentes lo dejan herido y el vehículo estaba en movimiento, se accidenta y las personas, pobladores del sector, lo rescatan. Se trata de dos sujetos que cometieron este hecho en una motocicleta, ya herido la comunidad lo alcanza a llevar al centro de salud donde desafortunadamente por las heridas pierde la vida”, confirmó Oscar Hernández, secretario del interior de Santander.

Agregó el secretario que otra hipótesis que se investiga, es que en el intento de atraco no atiende la advertencia de pare de estos delincuentes.

“En estos casos se toman las actuaciones de investigación y acompañamiento y se colocan las capacidades para poder dar alcance a estos hechos que son lamentables en el territorio y en especial en el municipio de Puerto Wilches”, señaló el Oscar Hernández.

En un primer momento, se pensó que se trataba de un accidente de tránsito, también, que viajaba con otra persona al interior del vehículo, sin embargo, estas versiones fueron descartadas tanto por la defensa civil y las autoridades policiales.