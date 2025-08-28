Cambios temporales en escenarios deportivos por inicio de obras del Gran Parque Medellín

Medellín, Antioquia

Con el inicio de las obras del Gran Parque Medellín, la Administración Distrital implementó cambios temporales en la práctica deportiva en varios escenarios de la ciudad. La intervención hace parte de la transformación del aeroparque Juan Pablo II, que busca convertirse en un referente de deporte, recreación y esparcimiento.

Ya se encuentran cerradas las pistas de patinaje de ruta y de velocidad de la Unidad Deportiva María Luisa Calle, la pista de supercross BMX Mariana Pajón y la cancha de patinaje artístico y hockey.

Para garantizar la continuidad de los entrenamientos, los deportistas y clubes fueron reubicados en escenarios alternos como la pista Challenger de Bicicross Antonio Roldán Betancur, la pista de patinaje Guillermo León Botero en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, la pista de trote del Juan Pablo II y el coliseo Carlos Mauro Hoyos.

Adicionalmente, la oferta institucional y de clubes que funcionaba en la pista María Luisa Calle fue trasladada a otras zonas de la ciudad, entre ellas las canchas 1 y 2 de baloncesto de la Unidad Deportiva María Luisa Calle, la placa deportiva La Mota, la cubierta de Las Playas, Campoamor y la placa polideportiva Santa Lucía #2.

La subdirectora de Fomento del Inder, Juliana Vélez, explicó: “Estamos intentando que no se suspenda el deporte, la actividad física y la recreación, así que siempre va a haber otras alternativas para que todos estemos enterados. Los invitamos a todos que se estén informando en nuestra página web y en nuestras redes de las modificaciones que va a haber”.

Se espera que el Gran Parque Medellín esté finalizado en el primer semestre de 2027.