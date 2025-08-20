Así será el Gran Parque Medellín, con el que la ciudad tendrá mar y playa

Medellín

Con un proyecto paisajístico y de infraestructura, la Alcaldía de Medellín traerá el mar y la playa a la ciudad. Con esto se convertirá el aeroparque Juan Pablo II, en un gran complejo deportivo y recreativo bajo el nombre de Gran Parque Medellín.

Uno de los principales atractivos será la construcción de una zona acuática de 17.000 metros cuadrados, que incluye un espacio de 12.000 metros cuadrados que simulará un mar con playa. Allí se podrán practicar disciplinas como natación recreativa, snorkel, aquaeróbicos, waterpolo, nado sincronizado, buceo, rugby y hockey subacuático, kayak, remo, vela, yoga sobre el agua, entre otras.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga destacó la magnitud del proyecto: “Han dicho que lo único que le falta a Medellín es mar y playa. Pues vamos a construir el Mar Medellín, para la gente. Queremos convertir este espacio, que se ha conocido como el Juan Pablo II, en un referente mundial para el deporte y el esparcimiento ciudadano. Desde el punto de vista público y acceso gratuito, 100% público, queda como el mejor centro de entrenamiento de triatlón del mundo”.

La superficie del “Mar Medellín”, explicó el mandatario, equivale a 10 piscinas olímpicas. Además, se construirá una piscina de olas con toboganes de 2.500 metros cuadrados y cuatro piscinas adicionales (dos olímpicas y dos semiolímpicas).

Otras inversiones en espacios deportivos

El gran proyecto también contempla la renovación y ampliación de los circuitos de trote y ciclismo, que pasarán de 1.5 a 3 kilómetros, con el fin de consolidar al parque como un escenario de primer nivel para la práctica del triatlón. De esta manera, la oferta deportiva del lugar crecerá de 26 a 39 disciplinas.

La intervención, que culminará en el primer semestre de 2027, iniciará este mismo mes con la renovación de la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle.

La intervención integral de 195 mil millones de pesos incluye, además, la construcción de un nuevo acceso principal, parqueaderos, plazoletas, estancias, senderos peatonales, áreas administrativas, de servicio y comerciales.

En total, se habilitarán más de 81.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes, conectados a través de 2 kilómetros de senderos peatonales y 1.6 kilómetros de circuitos internos de trote.