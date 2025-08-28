Parque Explora reabre su Vivario con 65 animales rescatados del tráfico ilegal

Medellín, Antioquia

El espacio renovado contará con 16 recintos diseñados para garantizar el bienestar de anfibios y reptiles, además de la exposición Biofilia sobre biodiversidad. La apertura será el 4 de septiembre a las 4:00 p.m.

El Parque Explora de Medellín reabrirá este jueves 4 de septiembre su Vivario, un refugio especializado para anfibios y reptiles sobrevivientes del tráfico y la tenencia ilegal, que no pueden ser devueltos a sus ecosistemas de origen.

El espacio fue reconstruido tras 16 años de operación y ahora cuenta con 16 recintos públicos adaptados para 65 animales entre ranas, sapos, serpientes, tortugas, ajolotes y lagartos. Cada escenario está diseñado bajo estándares internacionales de bienestar animal, con zonas que permiten a los ejemplares expresar conductas naturales como nadar, refugiarse, mudar de piel, cortejar o poner huevos.

Especies bajo amenaza y nuevas instalaciones

El Vivario resguarda 21 especies, de las cuales cinco están en riesgo de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): ajolote, pitón bola, gecko crestado, tortuga charapa y tortuga palmera. Estas especies enfrentan amenazas por pérdida de hábitat y por la comercialización ilegal como mascotas, consumo o uso ritual de partes de su cuerpo.

Además de los recintos públicos, el Vivario incluye áreas de manejo especial para reproducción asistida, enriquecimiento ambiental y monitoreo, todo bajo la supervisión de un equipo de expertos en biología, medicina veterinaria y manejo de fauna silvestre.

Una segunda oportunidad para el gecko crestado

Uno de los casos emblemáticos es el de una gecka crestada (Correlophus ciliatus) rescatada por las autoridades. Llegó mutilada, con dificultades para trepar y alimentarse, lo que le impide sobrevivir en libertad. En el Vivario recibe atención permanente y alimentación especializada.

La exposición Biofilia en el Vivario

El espacio también albergará la exposición Biofilia, una alianza entre Explora, el Instituto SINCHI, el Instituto Humboldt, la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Alianza Bioversity & CIAT y el Jardín Botánico de Cartagena. La muestra combina fotografías, paisajes sonoros, colecciones científicas y textos literarios para reflexionar sobre la biodiversidad y su pérdida en Colombia.

Accesibilidad y apertura al público

El Vivario ha sido diseñado como un espacio inclusivo y accesible, con recorridos adaptados para niños, personas en silla de ruedas y visitantes con discapacidad visual, quienes podrán interactuar con réplicas de caparazones y escuchar audios sobre las especies.

La apertura oficial será el jueves 4 de septiembre a las 4:00 p.m. y desde el 7 de septiembre estará disponible de forma permanente con la entrada general al Parque Explora.

“Confiamos en que la cercanía con los animales en condiciones óptimas de bienestar nos lleve a sentir que tenemos razones y herramientas para actuar por el cuidado de la naturaleza”, expresó Andrés Roldán, director del Parque Explora.