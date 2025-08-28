La alcaldía ordena a la policía capturar a quienes porten “papas bomba” en la Udea

Medellín, Antioquia

En la tarde de este jueves se registraron varias explosiones dentro de la Universidad de Antioquia, presuntamente ocasionadas por encapuchados.

Ante la situación, la Universidad de Antioquia decidió suspender todas las actividades académicas y administrativas en la sede central por lo que resta de la jornada.

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció frente a los hechos, señalando que detrás de estas acciones estarían grupos radicales que, según él, buscan generar desorden en la ciudad. “Se lo decía al General: esto no puede seguir siendo, ellos tiran papas bombas y nosotros respondemos simplemente con chorros de agua. Aquí tiene que haber ya capturas de quienes generan terror” expresó.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre total de ambos sentidos de la calle Barranquilla, generando fuerte congestión vehicular hacia el norte de Medellín y el área metropolitana.

“Posan de defensores de derechos sociales cuando no son quienes dejan que las ciudades y el país avancen. Aquí la instrucción es muy clara a la fuerza pública, recuperar el orden, no más con esa gente que hace tanto daño” concluyó el mandatario.