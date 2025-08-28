Bloqueos entre Remedios y Caucasia por la exigencia de habilitar la vía 4G del Nordeste

Los bloqueos han ocasionado afectaciones graves a la movilidad en el Nordeste antioqueño. Foto: Cortesía.

Habitantes de Remedios mantienen bloqueada la carretera que conecta con el municipio de Caucasia, en el nordeste antioqueño, como forma de presión para que se habilite el nuevo tramo de la vía 4G, ya entregado a la interventoría de la obra pero aún cerrado al tránsito.

Con vehículos de carga y particulares atravesados en la vía, la comunidad reclama soluciones a los problemas de movilidad que, según denuncian, afectan especialmente al gremio transportador.

La tensión aumentó en la noche del miércoles 27 de agosto, cuando un grupo de conductores retiró barricadas y maletines para permitir el paso de vehículos entre Remedios y Caucasia.

Las autoridades retomaron el control y volvieron a cerrar el corredor, sin descartar la posible influencia de grupos armados en el hecho.

La concesión Autopistas del Nordeste insiste en que el cierre debe mantenerse, pues la carretera aún no ha sido entregada oficialmente, lo que mantiene en vilo a los habitantes y transportadores de la región que exigen su pronta apertura.

Lo cierto es que hay afectaciones graves en la movilidad, según las imágenes que circulan en redes sociales, hay una fuerte congestión vehicular, que ha ocasionado retrasos de hasta cuatro y cinco horas.