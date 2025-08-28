Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín rinden homenaje a los policías asesinados en Amalfi
Cada uno de los uniformados recibieron de manera póstuma el reconocimiento medalla de honor José María Córdova.
Medellín, Antioquia
Las familias recibieron la Medalla de Honor José María Córdova como reconocimiento póstumo. El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia acompañaron el acto.
En el primer piso de la Gobernación de Antioquia se realizó este martes un homenaje solemne a los 13 policías asesinados en el atentado contra un helicóptero en Amalfi, ocurrido en septiembre de 2022.
Cada una de las familias de los uniformados recibió un reconocimiento póstumo y la Medalla de Honor José María Córdova, como símbolo de gratitud por el servicio y sacrificio de sus seres queridos.
Durante la ceremonia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, lamentó el dolor de los familiares: “Ninguna familia debería recibir una medalla a cambio de la vida de sus seres amados”, expresó.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, manifestó el respaldo del departamento: “Los antioqueños acompañamos en su dolor a las 13 familias que hoy recuerdan con honor y valentía a quienes entregaron su vida por la seguridad de todos”, aseguró.
El homenaje reunió a autoridades civiles y militares, en un acto de memoria y reconocimiento al sacrificio de los policías que fallecieron en cumplimiento de su deber.