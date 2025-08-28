Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín rinden homenaje a los policías asesinados en Amalfi

Medellín, Antioquia

Las familias recibieron la Medalla de Honor José María Córdova como reconocimiento póstumo. El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia acompañaron el acto.

En el primer piso de la Gobernación de Antioquia se realizó este martes un homenaje solemne a los 13 policías asesinados en el atentado contra un helicóptero en Amalfi, ocurrido en septiembre de 2022.

Cada una de las familias de los uniformados recibió un reconocimiento póstumo y la Medalla de Honor José María Córdova, como símbolo de gratitud por el servicio y sacrificio de sus seres queridos.

Durante la ceremonia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, lamentó el dolor de los familiares: “Ninguna familia debería recibir una medalla a cambio de la vida de sus seres amados”, expresó.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, manifestó el respaldo del departamento: “Los antioqueños acompañamos en su dolor a las 13 familias que hoy recuerdan con honor y valentía a quienes entregaron su vida por la seguridad de todos”, aseguró.

El homenaje reunió a autoridades civiles y militares, en un acto de memoria y reconocimiento al sacrificio de los policías que fallecieron en cumplimiento de su deber.