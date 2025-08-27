“Será un elefante blanco”: comunidad en Bucaramanga exige entrega de un colegio. Obra inició en 2022

Bucaramanga

Habitantes de la comuna 4 de Bucaramanga denunció demora en la entrega de la Institución Politécnico sede C del barrio Girardot. Líderes y veedores ciudadanos han asegurado que esta obra que inició en 2022 debe entregarse este año, pero que no ven avances para que este plazo se cumpla y garanticen la entrega.

“Vienen tomándole el pelo a la comunidad, a los padres de familia y a los docentes de la institución educativa de que ya van a entregar este colegio. Tienen que entregarlo antes de diciembre de este año, que es lo que estamos pidiendo todos. La administración ha tenido reunión con nosotros, dicen que ellos ya dieron los recursos, que ya está todo, pero que les ponen trabas para iniciar esta obra”, expresó Leonardo León, edil de la comuna 4.

Agregó León, que lo que está pendiente son obras complementarias, razón por la que no entienden el retraso en el entrega.

“Faltan obras mínimas que hay que hacer. Así empiezan los elefantes blancos, así empiezan los problemas, que sí, que ya vamos a iniciar, que el otro mes, no, ya estamos pidiendo y estamos cansados. Dos años, dos años que tienen tomándonos el pelo con esta institución educativa”, señaló el líder comunal.

Pese al llamado que han hecho a las autoridades encargadas del proyecto, la comunidad reitera que no se les han dado una solución concreta y son más de 500 estudiantes los afectados.