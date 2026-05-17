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17 may 2026 Actualizado 19:38

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Ofrecen recompensa en Piedecuesta por asesinato de menor de 13 años

En lo corrido del año ya van tres menores asesinados en este municipio.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

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La alcaldía de Piedecuesta ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos por quien entregue información que ayude a dar con la captura de los responsables de asesinar a un menor de 13 años que estaría relacionado con fronteras invisibles.

Fredy Alberto Gómez López, personero de Piedecuesta, indicó que "desafortunadamente han venido creciendo los casos de de intolerancia, especialmente en los que se encuentran involucrados menores de edad o personas muy jóvenes presuntamente por situaciones de fronteras invisibles, territorialidad en temas de microtráfico. Todas estas circunstancias pues son propias de la investigación que adelantan las autoridades competentes".

Además, manifestó su preocupación por estas situaciones y pidió que se realizara un consejo de seguridad extraordinario con todas las autoridades para determinar qué es lo que está ocurriendo en el municipio y con los menores de edad pues en lo corrido del año, son tres jóvenes quienes han sido asesinados.

“La personería de Piedecuesta por su parte ha iniciado varias campañas de tipo preventivas, en días anteriores nos encontramos haciendo un recorrido por colegios en una articulación con la gobernación de Santander en su estrategia denominada soy tolerante en donde precisamente se trataba de sensibilizar acerca del control de los impulsos y cómo evitar pues cualquier tipo de violencia”, agregó el personero.

Desde la alcaldía de Piedecuesta rechazaron y lamentaron este reciente hecho y aseguraron que junto a la Policía avanzan en las investigaciones para dar con los responsables.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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