“Sin duda es un avance”: gobernador Verano sobre segundo cese al fuego de ‘Los Costeños’

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se pronunció tras conocerse que Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, jefe de la estructura criminal ‘Los Costeños’, decidió suspender temporalmente sus actividades delictivas desde el 23 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025, según informó su defensa.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Frente al anuncio, el gobernador Verano expresó su interés en avanzar hacia una salida negociada con los grupos al margen de la ley.

“Es un avance, yo creo que sin ninguna duda estamos muy interesados en fortalecer todos los diálogos que podamos tener con fuerzas fuera de la ley y que sin ninguna duda han manifestado un interés en dialogar con el Estado”, manifestó el mandatario.

LEA TAMBIÉN: El presunto abusador que se hacía pasar por mototaxista para acceder a las víctimas: fue capturado

El mandatario departamental insistió en que es necesario abrir espacios de diálogos que conduzcan a una paz duradera en el Atlántico.

“Yo creo que el Estado tiene que abrir la puerta para llegar a unas mesas de negociación que nos permitan buscar la paz total en nuestro departamento”, afirmó.

“Estas organizaciones son las autoras de un 80% de las extorsiones”

Asimismo, Verano de la Rosa reconoció que la estructura de ‘Los Costeños’ ha sido señalada como responsable de buena parte de los crímenes y extorsiones en Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico.

Más información Extorsión en Barranquilla: aprehenden a un menor de 15 años por amenazas contra comerciantes

“Estas organizaciones son las que de una u otra manera han sido calificadas como las autoras de las extorsiones, de un 80% de las extorsiones y crímenes en nuestro territorio, por lo tanto, es importante este paso que ellos quieren dar y con mucho gusto nosotros los vamos a atender”, dijo.

Sobre cómo se desarrollarán los acercamientos, Verano explicó que aún se están definiendo los mecanismos.

“No sabemos todavía cuál va a ser la dinámica operativa, vamos a hacer los acercamientos para hacerlo más pronto posible”, señaló.