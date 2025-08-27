El presunto abusador que se hacía pasar por mototaxista para acceder a las víctimas: fue capturado

Un hombre de 33 años, presunto abusador sexual, fue capturado por la Policía Metropolitana de Barranquilla en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en el barrio Los Cedros del municipio de Soledad.

Según el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el sujeto cuenta con 15 anotaciones judiciales, de las cuales nueve son por acceso carnal violento, cuatro por hurto, una por falsedad marcaria y otra por fuga de presos.

“Se hacía pasar por conductor de mototaxi”

“La Policía Nacional, articulada con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura por orden judicial de este individuo. Se ha logrado establecer que su modus delictivo consistía en hacerse pasar por conductor de mototaxi para perfilar a sus víctimas. Luego las trasladaba a lugares desolados, donde las accedía carnalmente, les hurtaba sus pertenencias y posteriormente exigía dinero a cambio de devolvérselas”, declaró el general Urrego.

Las autoridades vinculan al capturado con hechos ocurridos los días 14 y 15 de agosto de 2025, en los barrios Villa Selene y Los Almendros, donde mujeres fueron interceptadas y agredidas por el individuo, quien usaba armas blancas y de fuego para intimidarlas.

Además de los delitos sexuales y de hurto, la investigación también lo relaciona con acceso abusivo a sistemas informáticos, lo que podría indicar que usaba tecnología para contactar o rastrear a sus víctimas.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal violento, mientras continúan las investigaciones para esclarecer si estaría involucrado en más casos.

La Policía hace un llamado a otras posibles víctimas para que denuncien, y recuerda la importancia de tomar precauciones al utilizar servicios informales de transporte en la ciudad.