Extorsión en Barranquilla: aprehenden a un menor de 15 años por amenazas contra comerciantes

Siguen los golpes contra la extorsión en Barranquilla. Esta vez, la Policía aprehendió a un menor de tan solo 15 años señalado de presionar a comerciantes exigiendo el pago de extorsión para no atentar contra sus familiares.

“Quienes denunciaron que se les exigía el pago de cinco millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad de sus familias ni causar daños en sus establecimientos comerciales”, indicó la Policía en un comunicado.

¿Quién coordinaba estas extorsiones?

A través de un comunicado, la Policía sostuvo que estas extorsiones eran coordinadas por un hombre conocido con el alias de “Isaac”, quien sería un presunto jefe de zona de ‘Los Costeños’.

Mientras tanto, el menor aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

“Este operativo demuestra la efectividad de nuestro trabajo de investigación y control. Continuaremos desplegando acciones estratégicas para proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad en nuestra jurisdicción, previniendo que grupos delictivos afecten la tranquilidad de los comerciantes y la comunidad en general”, dijo el General Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.