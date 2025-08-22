El Caribe colombiano busca convertirse en entidad territorial: Eduardo Verano, gobernador del Atlántico

Colombia avanza hacia un nuevo capítulo en su historia de descentralización. Esta vez, el protagonismo lo tiene la región Caribe, que busca dejar de ser una simple figura administrativa para convertirse en una entidad territorial autónoma, con competencias propias y capacidad de gobierno regional. La propuesta, que ha venido tomando forma en los últimos años, se acerca a un momento clave: el trámite de un proyecto de ley en el Congreso y un referendo regional en marzo de 2026, en paralelo con las elecciones parlamentarias.

En este contexto, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, fue el invitado a El Personaje de la Semana, una producción del Servicio Informativo de Caracol Radio dirigida por Alfonso Ospina. El mandatario explicó en detalle cómo se han superado hitos institucionales recientes y cuáles son los próximos pasos para lograr que la RAP Caribe (Región de Administración y Planeación) se transforme en una entidad territorial con validez constitucional y política.

Una transformación jurídica que se acerca

El gobernador explicó que la propuesta ya fue avalada por la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), lo que permite avanzar hacia el siguiente paso: la aprobación de un proyecto de ley que será presentado al Congreso este semestre. Ese proyecto, idealmente con mensaje de urgencia, debería aprobarse antes de que termine el año.

“Se autorizó y se aprobó el proceso de la Región Caribe para que transite de la RAP a la RED, es decir, la Región como entidad territorial”, señaló Verano.

Esto permitiría que el 8 de marzo de 2026, día de las elecciones parlamentarias, se realice un referendo regional para que la ciudadanía decida si respalda o no esta transformación institucional.

¿Qué cambiaría con la nueva figura territorial?

La aprobación del referendo convertiría al Caribe en una región con autogobierno, sin que desaparezcan los departamentos actuales. La diferencia estaría en la creación de una instancia regional superior:

Gobernador regional por elección popular.

Asamblea legislativa regional también elegida por voto.

Plan de desarrollo regional propio.

Verano aclaró que no se trata de eliminar las gobernaciones existentes, sino de complementarlas: una instancia regional permitiría coordinar políticas y proyectos más allá de lo departamental, con visión y ejecución conjunta en áreas estratégicas como infraestructura, desarrollo económico o medioambiente.

“Es como un estado regional”, explicó el mandatario, comparando la propuesta con modelos similares de organización territorial que existen en países como España o Francia.

Referendo del 8 de marzo: ¿qué se votaría y por qué importa?

Uno de los puntos que diferencian este proceso del llamado “voto Caribe” de años atrás es que esta vez el referendo sí tendría efectos jurídicos vinculantes. En aquella ocasión, el voto mayoritario no generó obligaciones legales, pero ahora, con el respaldo constitucional de los artículos 306 y 307, el resultado será obligatorio si se aprueba el proyecto de ley y se logra mayoría simple en la votación.

“La vez pasada no tenía efectos jurídicos vinculantes. Esta vez sí abriría el paso de RAP a RED”, enfatizó Verano.

Aunque no hay un umbral mínimo de participación, sí debe haber una mayoría afirmativa. En el ejercicio anterior, el 99 % de quienes votaron respaldaron la iniciativa.

¿Cuáles serían los límites de tiempo para que la Región Caribe sea una realidad?

Según el gobernador del Atlántico, el cronograma ya está definido. El proyecto debe ser aprobado antes de diciembre de 2024, lo que dejaría el camino libre para que el referendo se realice el 8 de marzo de 2026, junto con las elecciones al Congreso. La decisión final quedará entonces en manos de los ciudadanos del Caribe.

“Ese es el cronograma. Hoy se corroboró ese esquema”, afirmó durante su entrevista en Caracol Radio.

Verano ha sido uno de los líderes históricos de esta causa, que busca darle más autonomía política y administrativa a la región Caribe, permitiéndole gestionar directamente sus prioridades y recursos.