Política

Petro firmó directiva presidencial para promover ayudas a Palestina y revisar contratos con Israel

El presidente instó a su gabinete a impulsar ayudas humanitarias, diplomáticas, económicas, jurídicas y políticas en favor de Palestina.

Colombia

A través de la directiva presidencial 07 del 2025, el presidente Gustavo Petro solicitó a su gobierno implementar una ‘Política de Solidaridad Integral con el Pueblo Palestino’.

La directriz está dirigida a promover “acciones coherentes, integrales y sostenidas en lo humanitario, diplomático, económico, jurídico y político”, e incluye, entre otras, “establecer mecanismos eficaces y permanentes de asistencia humanitaria al pueblo palestino”.

Otros de los puntos que se plantean tocan directamente la relación con Israel: “revisar las relaciones comerciales con Israel y promover el comercio con Palestina” y “evaluar los contratos vigentes con empresas israelíes, incluidas las exporta­ciones de carbón, las compras de armamento y de software”.

