Iván Cepeda denunciará penalmente a Iván Duque, tras su encuentro con Benjamin Netanyahu

Colombia

El senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que radicará una denuncia penal en contra del expresidente Iván Duque.

#POLÍTICA El senador Iván Cepeda anunció que radicará una denuncia penal en contra del expresidente Iván Duque, por la presunta comisión del delito de apología al genocidio, esto luego de que el exmandatario se reuniera con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.… pic.twitter.com/N3Frm74Mnc — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 27, 2025

Según informó Cepeda a través de un video que publicó en su cuenta de X, la denuncia en contra de Duque será radicada hoy ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de apología al genocidio, esto luego de que el exmandatario se reuniera en Israel con el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu.

“El señor Duque está incurriendo en un delito, o presuntamente está incurriendo, eso lo determinará la Fiscalía, porque en las próximas horas voy a radicar una denuncia contra él por apología al genocidio, que es el artículo 102 del Código Penal. El señor Duque es una vergüenza para Colombia y para el mundo”.

En medio de este anuncio el senador y precandidato Iván Cepeda calificó además dicho encuentro entre Duque y Netanyahu como un episodio indignante y se refirió al primer ministro israelí como un genocida.

“Netanyahu es un genocida, un criminal de guerra y como tal está siendo objeto de una causa en la Corte Penal Internacional. No solo eso, el señor Duque ha expresado que lo que ocurre en Gaza es una especie de efecto colateral de una guerra, cuando hay 63 mil víctimas, en su gran mayoría niños y mujeres”.