Manchester United y un ridículo histórico: es eliminado de Copa por un equipo de cuarta división / @officialgtfc

Historia pura en el fútbol inglés. Este miércoles 27 de agosto, Grimsby Town, equipo de cuarta división, eliminó al todopoderoso Manchester United en la segunda ronda de la Carabao Cup (Copa de la Liga).

Quedamos eliminados de la Carabao Cup. pic.twitter.com/oWICdkyicU — Manchester United (@ManUtd_Es) August 27, 2025

Entre cánticos dirigidos a Amorim de “Te van a despedir por la mañana” y el sarcástico: “¿Podemos jugar contra vosotros cada semana?”, el Grimsby, que llegó a ir 2-0 en el minuto 75, dio la gran sorpresa de esta ronda en la Copa de la Liga, tras una tanda con 26 lanzamientos y el fallo final de Bryan Mbeumo.

Y no, no fue porque el United saliera con los suplentes. André Onana, Diogo Dalot, Harry Maguire, Fredricson, Hayden Heaven, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Matheus Cunha, Amad Diallo y Benjamin Sesko son los futbolistas que quedarán marcados en los libros de historia como los perdedores en Blundell Park, un campo de 9.000 espectadores en la costa noreste de Inglaterra.

Le puede interesar: Bayern Múnich gana con sufrimiento ante el Wiesbaden y Díaz juega los 90 minutos

Así fue el partido entre Manchester United y Grimsby Town

De forma merecida, el Grimsby, cuarto en la League Two, se adelantó por 2-0 en cuestión de ocho minutos. Primero con un gran remate al palo corto de Charles Vernam, en el que Onana pudo hacer mucho más, y después con un centro que se comió el arquero camerunés y que Tyrell Warren controló con la mano y empujó a puerta vacía. No había VAR por lo que el tanto subió al marcador.

La cara de Amorim, que venía de perder con el Arsenal y empatar con el Fulham, era un poema. También la de Bruno Fernandes, que ya sabía que le tocaría salir a arreglar este desaguisado y que encima tendría que hacerlo con un aguacero que empezó a caer en Grimbsy.

También puede leer: Luis Díaz, motivado para partidos de Selección Colombia en Eliminatorias: “Estoy que me juego”

La pelota a duras penas rodaba por el campo, mientras litros y litros inundaban el césped. El United, lejos de avistar una remontada, tuvo que dar gracias de no llevarse un tercero y que esta noche empezara a parecerse a cuando en 2014 perdieron 4-0 contra el MK Dons, de League One.

El Grimsby perdonó y además le anularon el 3-0 por fuera de juego, y el United lo aprovechó. Bryan Mbeumo, tras salir desde el banquillo, marcó el 2-1 con un gran disparo desde fuera del área y con el Grimbsy rendido físicamente, Harry Maguire empató el partido en el minuto 89.

Entérese acá: Benfica se clasifica a Champions League, tras vencer a Fenerbahce: así les fue a Ríos y Durán

Así fue la tanda de penaltis definitiva entre Manchester United y Grimsby Town

No tuvo tiempo el United para sellarlo en los noventa minutos y el encuentro se fue a la tanda de penaltis, donde no faltó el drama.

Tras salvar André Onana el único penalti de los nueve primeros que se lanzaron, Matheus Cunha tuvo la oportunidad de solventar el choque, pero lanzó un penalti flojo y sencillo para que lo parara el arquero del Grimsby.

Infórmese aquí: Eliminatorias Sudamericanas: Jugadores de Colombia suspendidos para juego ante Bolivia

A la muerte súbita, 12 tiros consecutivos sin fallo, incluyendo los aciertos de Onana y Kym, lo que obligó a que la tanda volviera a comenzar.

Hubo que esperar hasta el lanzamiento 26 cuando Mbeumo, uno de los grandes fichajes del United en este mercado, estrelló su disparo en el larguero y desató el éxtasis en Grimsby, donde a la gesta de sus jugadores se unió una invasión de campo para recordar una de las noches más importantes de su historia.