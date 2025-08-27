🔴 Benfica y Fenerbahce EN VIVO: siga el partido de Champions League con Richard Rios y Jhon Durán

<b>Benfica y Fenerbahce </b>se enfrentan en un estelar partido para definir al equipo que clasificará a la fase definitiva de la <b>Champions League </b>2025-26. <b>Richard Ríos </b>intentará ser la pieza fundamental en el mediocampo del cuadro portugués, mientras que <b>Jhon Jader Durán </b>buscará dar una mano en el elenco turco cuando ingrese desde el banco de suplentes.<b>Le puede interesar:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/26/directivo-de-fenerbahce-arremetio-contra-jhon-duran-el-unico-jugador-que-parece-ser-un-problema/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/26/directivo-de-fenerbahce-arremetio-contra-jhon-duran-el-unico-jugador-que-parece-ser-un-problema/"><b> Directivo de Fenerbahce arremetió contra Jhon Durán: “El único jugador que parece ser un problema”</b></a>El compromiso de vuelta en los playoffs se disputa en el estadio Da Luz en Lisboa, luego del<a href="https://caracol.com.co/2025/08/20/fenerbahce-vs-benfica-en-vivo-siga-el-partido-con-jhon-duran-y-richard-rios-en-champions-league/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/20/fenerbahce-vs-benfica-en-vivo-siga-el-partido-con-jhon-duran-y-richard-rios-en-champions-league/"> <b>0-0 visto en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu la semana pasada</b></a>.En caso de mantenerse la igualdad, la serie se definirá en los lanzamientos desde el punto penal.<b>Lea también: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/12/jhon-jader-duran-se-rinde-en-elogios-a-mourinho-es-el-mejor-dt-en-mi-carrera-siempre-me-apoya/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/12/jhon-jader-duran-se-rinde-en-elogios-a-mourinho-es-el-mejor-dt-en-mi-carrera-siempre-me-apoya/"><b>Jhon Jader Durán se rinde en elogios a Mourinho: “Es el mejor DT en mi carrera, siempre me apoya”</b></a>Ambos equipos disputan esta fase de Champions League por la ruta de liga de campeones. En esa ronda, <b>el conjunto turco superó al Feyenoord de Países Bajos, </b>mientras que los portugueses dejaron atrás al Niza de Francia y ahora se juegan el paso al torneo de clubes más importante del mundo, partiendo como favorito al equipo local que contará con el apoyo de su afición.