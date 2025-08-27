Bayern Múnich gana con sufrimiento ante el Wiesbaden y Díaz juega los 90 minutos

El Wehen Wiesbaden recibió al Bayern Múnich de Luis Díaz en el primer partido de la primera ronda de la Copa de Alemania

Bayern Múnich jugó el primer partido de la Copa de Alemania con Luis Díaz como titular. El rival era el Wehen Wiesbaden de la tercera categoría de ese país que recibió a su poderoso rival en el estadio BRITA-Arena. Una gran fiesta para los locales que muy pocas veces pueden ver al Múnich.

Con estadio lleno y todo listo para el encuentro, los dos equipos pusieron lo mejor de su nómina en el terreno de juego. En el caso del equipo visitante Kimmich, Pavlovic, Olise, Díaz y Kane, estuvieron desde el comienzo.

El colombiano tuvo varias opciones que no pudo concretar, entre ellas una chilena que se atrevió a hacer dentro del área y con la que envió el balón muy cerca del arco defendido por Stritzel. Pero la primera llegó apenas al minuto 2, que el mismo portero atajó con su pecho.

El juego fue difícil para el equipo de Vincent Kompany porque los locales pararon dos líneas de cuatro que no permitían al Bayern hacer su fútbol habitual, por lo que el primer gol llegó como un acto de paciencia de los visitantes.

Y fue por la vía del lanzamiento desde el punto de pena máxima luego de una falta en el área. El encargado de cobrarlo fue Harry Kane que se paró frente al arquero y no desperdició. Así terminó la primera parte.

𝗣𝗔𝗨𝗦𝗘 ❗



Dank Kane's Treffer gehen wir mit der Führung in die Halbzeit. pic.twitter.com/rpEwlQIArs — FC Bayern München (@FCBayern) August 27, 2025

Segundo tiempo: Victoria sufrida del Múnich

En el segundo tiempo, el Bayern Múnich no tomó mucho tiempo para aumentar su ventaja. Al minuto 51, Olise marcó el segundo gol de la noche para los visitantes con un fuerte disparo en el área. Dos minutos después, Lucho perdió el tercero.

Al minuto 60, el colombiano tuvo una aún más clara en la que quedó frente al arquero después de recuperarla, pero la mandó por encima del travesaño. Faltaba puntería para el atacante.

Y al 63 llegó el descuento de los locales. Un gol que casi hace caer el estadio. Un cambio de frente desde la izquierda encontró muy bien ubicado a Kaya en el área y muy mal parada a la defensa del Múnich. El delantero venció a Urbig.

El Bayern cayó en un bache y los locales aprovecharon para empatar. Otro error grave en la defensa de los visitantes permitió que el mismo Kaya aprovechara y marcara el segundo para los locales que no podían creer lo que sucedía.

Y la mala suerte de los visitantes continuó. El árbitro pitó otra pena máxima a favor del Múnich que, de nuevo, fue cobrada por Kane. Pero esta vez, el delantero no pudo celebrar porque el arquero Stritzel le atajó en dos ocasiones y luego un defensor la sacó en la línea.

FÜHRUNG IN DER 94. MINUTE pic.twitter.com/noQYEHozqU — FC Bayern München (@FCBayern) August 27, 2025

El Bayern lo intentó de todas las formas ante el planteamiento defensivo de su rival que quería por todos los medios de irse al alargue. Pero no contaban con que al minuto 94, Harry Kane apareciera con efectividad para, de cabeza, poner el 2-3. Solo unos segundos después, se acabó el partido.

Con este resultado y sufriendo más de la cuenta, el Bayern Múnich clasificó a la segunda ronda del torneo. Su rival se definirá en el sorteo que se llevará a cabo el próximo 31 de agosto y los partidos de la siguiente fase se jugarán el 28 y el 29 de octubre.