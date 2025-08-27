Luis Díaz, motivado para partidos de Selección Colombia en Eliminatorias: “Estoy que me juego”

Luis Díaz ha sido el jugador más influyente de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026. El guajiro ha marcado 7 goles y es el máximo anotador de las clasificatorias, seguido por Miguel Terceros (Bolivia) y Lionel Messi (Argentina), ambos con 6.

La Tricolor marcha en las Eliminatorias en la sexta posición, la cual da cupo directo a la Copa del Mundo. Sin embargo, no es lo esperado para una selección con jugadores de la categoría de los colombianos, pues han entrado en un bache en el que no saben lo que es ganar desde hace seis partidos. La última vez que se sumó de a tres fue en octubre contra Chile (4-0).

Selección Colombia ¿Cuándo saldría la convocatoria para últimos partidos de Eliminatoria al Mundial?

Luis Díaz, motivado para sellar la clasificación al Mundial

Recientemente, el guajiro había expresado su ilusión por lograr la clasificación, situación que se podría presentar en el encuentro ante Bolivia en Barranquilla el 4 de septiembre, así como de jugar su primer Mundial. Ahora, en diálogo con la FCF Media, volvió a dejar clara su intención de aportar para el objetivo.

“¡Estoy que me juego! Es un partido súper importante para todos los compañeros. Sabemos lo que nos estamos jugando: es un partido crucial y estamos a nada de clasificar al Mundial", inició diciendo sobre el juego con Bolivia.

Por su parte, recalcó el apoyo de la gente, que será clave: “Para algunos, sería el primero, así que voy a dar el máximo, como siempre lo hago. También quiero disfrutarlo, hacer las cosas bien y contar con el apoyo de la gente en Colombia, que será fundamental. Sin ellos no somos nada. Cuando el estadio tiene buena energía, se siente el calor, se siente esa vibra de que van a pasar cosas buenas. Y jugar en el Metro siempre es especial por el cariño que me brindan”, dijo.

Le puede interesar: Venezuela presentó convocatoria para enfrentar a Colombia en Eliminatorias: Hay jugadores del FPC

Entretanto, sobre el Estadio Metropolitano y el ambiente que surge, comentó: “Es una sensación única, inexplicable. Ver a todo el estadio con la camiseta puesta, de amarillo, apoyando, cantando, aplaudiendo… Lo que quieran hacer en ese momento, la verdad, nos llena de orgullo. Solo con ser parte de la Selección ya es algo increíble para nosotros. Cantar el himno y ver que cada colombiano nos está apoyando es crucial. Es un partido muy importante. Necesitamos de todos: del cuerpo técnico, de los jugadores y de la hinchada. Sé que lo vamos a conseguir.”

Luis Díaz y su llegada al Bayern Múnich

Lucho aseguró que ha disfrutado sus primeras semanas en Alemania y manifestó estar muy cómodo: “Alemania en general es espectacular. Múnich es una ciudad increíble, tiene muy bonitas cosas, se come muy bien y la gente, a pesar de que uno tenía otros conocimientos, es amorosa, respetable y son muy aficionados al fútbol”.

“Me siento muy cómodo en el club, en la ciudad, a la familia también le encanta y qué más que eso”, agregó contando cómo se ha sentido.

Director deportivo del Bayern Múnich alaba a Luis Díaz: “Rebosa energía”

Por su parte, se refirió al apoyo que ha recibido en Alemania por parte de los colombianos: “La gente está muy feliz con mi llegada, me lo han hecho saber desde el principio. Me han dado su cariño, su amor, entonces es importante para cuando llegas a un nuevo país te acomodes cada vez más rápido”.

La convocatoria de la Selección Colombia se conocerá en las próximas horas. Lucho Díaz tendrá dos compromisos previos antes de concentrarse: primero por Copa de Alemania ante Wehen Wiesbaden y el fin de semana de visita ante Augsburg.