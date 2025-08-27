Eliminatorias Sudamericanas: Jugadores de Colombia suspendidos para juego ante Bolivia

La Selección Colombia jugará las dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas que restan en el calendario antes de conocer los clasificados al Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026.

El primero será el próximo 4 de septiembre ante la Selección de Bolivia en el estadio Metropolitano a las 6:30 p.m. y el segundo, el nueve del mismo mes ante Venezuela en el Monumental de Maturín a la misma hora.

Para el partido que abre la doble jornada para el equipo de Néstor Lorenzo, este no podrá contar con dos jugadores vitales en el esquema del entrenador argentino. Ellos son el lateral derecho Daniel Muñoz del Crystal Palace y el mediocampista Kevin Castaño de River Plate.

¿Desde hace cuánto Colombia no gana como local en Barranquilla?

La Selección Colombia ha jugado ocho partidos como local de los cuales lleva cuatro ganados, tres empatados y uno perdido. La última vez que ganó en el Metropolitano fue el 15 de octubre del 2024 cuando venció a Chile 4-0.

Después de ese perdió 0-1 ante Ecuador y empató 2-2 ante Paraguay y 0-0 ante Perú. Ahora, recibirá a Bolivia en un partido que debe ganar si quiere asegurar la clasificación al Mundial.

¿Cómo va Colombia en la clasificación?

En este momento Colombia es sexto en la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana. El equipo nacional tiene 16 partidos jugados, cinco ganados, siete empatados y cuatro perdidos.

Tiene 19 goles a favor, 15 en contra para una diferencia de cuatro anotaciones. Ha sumado 22 puntos. Después de Colombia, en puesto de repechaje está Venezuela con 18 puntos y en el octavo lugar, Bolivia con 17.