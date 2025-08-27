La Policía entregó el cartel de los más buscados por delitos de alto impacto como el homicidio

Cartel de los más buscados en Pereira y su área metropolitana por homicidio

La Policía Metropolitana de Pereira dio a conocer el cartel de los siete delincuentes más buscados de la ciudad, personas que son requeridas por la autoridad judicial por delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

Estas personas fueron identificadas como Daivis Leandro Toro Morales, alias ‘Terry’; Juan Camilo Quintero Múnera, Yeison Darío Delgado Hernández, David Alejandro Gutiérrez, Santiago Bañol Arce, además de una mujer, María de Los Ángeles Rúa Suárez, quien también es buscada por el delito de homicidio.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Miguel Andrés Camelo, señaló que este cártel ha sido distribuido por todos los canales de comunicación y fuera de ello, se va a entregar recompensa a quienes brinden información que ayude a la captura de estas personas.

“Ya salió el cartel de los más buscados por homicidio en la jurisdicción de Pereira; este cartel de los más buscados ha sido distribuido y con la Alcaldía de Pereira, se va a ofrecer un dinero para aquellas personas que suministren información que nos permitan llegar a la captura de estos sujetos, de los cuales de los siete, debo mencionar, que ya se capturó uno, quedan pendientes seis. Esperamos que la comunidad nos suministre información que nos permita llegar a las capturas.”

En los últimos días se logró la captura de Jhon Edward Restrepo Hincapié, alias “Care Cortao” o “Guasón”, quien se encuentra en este cartel, y era presunto integrante de la estructura delincuencial Cordillera.

Esta persona era requerida por orden judicial del Juzgado Sexto Penal del Circuito por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, en relación con hechos ocurridos el 29 de enero de 2024 en el sector de Rocío Bajo.