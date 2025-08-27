Operación Japón golpea red de microtráfico liderada por Cordillera en Risaralda, capturan cabecilla

Pereira

El operativo liderado por la Policía Metropolitana de Pereira, permitió la captura de 11 personas, vinculadas a una estructura delincuencial que operaba para Cordillera, también se logró la incautación de armas, drogas y elementos de comunicación clave para las investigaciones.

De acuerdo con el informe oficial al que tuvo acceso Caracol Radio, nueve de los detenidos fueron aprehendidos por orden judicial, uno fue sorprendido portando un arma de fuego y otro recibió notificación en prisión. Todos estarían vinculados a esta organización delincuencial que opera en la región cafetera.

El operativo incluyó ocho allanamientos simultáneos, en los que las autoridades hallaron un arma de fuego, 14 cartuchos, medio kilo de marihuana y 12 celulares. Según las autoridades, estos dispositivos podrían revelar vínculos con homicidios recientes ocurridos en Pereira y su área metropolitana.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Wilmar’, señalado como cabecilla de la organización y pieza clave en la cadena de distribución de drogas. Investigaciones lo ubican dentro del organigrama de Cordillera bajo órdenes directas de alias ‘El Indio’, presunto encargado del control territorial para la venta de estupefacientes.

Las otras personas detenidas, en su mayoría jóvenes entre 18 y 25 años de edad, cumplían funciones de transporte, almacenamiento, y expendio de estupefacientes en sectores como El Triunfo, Las Palmas, La Esenada, Cañarte y el centro de la ciudad. Así lo confirmó el coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Se logra la desarticulación de un grupo delincuencial que delinquía con La Cordillera, en la operación Japón. Se capturan 11 personas: nueve por orden judicial, una en flagrancia y otra ya en la cárcel. La operación se realizó en el área metropolitana de Pereira con ocho allanamientos. Se impacta la estructura de La Cordillera, capturando a alias Wilmar y alias El Indio, responsables del tráfico de estupefacientes. Tenían injerencia en varios sectores de Pereira y obtenían 21 millones de pesos diarios por narcotráfico. Se están individualizando para determinar su relación con homicidios”, agregó Camelo.

Las autoridades avanzan en el análisis de los teléfonos incautados para confirmar si los capturados estarían directamente implicados en asesinatos recientes y si alias ‘Wilmar’ mantenía contactos con redes de suministro de drogas en otras zonas de la región.

Por ahora, los detenidos enfrentan procesos judiciales por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

