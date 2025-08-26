“Pereira es la campeona en violencia debido al aumento de homicidios”: presidente Gustavo Petro

Pereira

El presidente Gustavo Petro calificó a Pereira como la “ciudad campeona en violencia” durante este año, debido al preocupante incremento de homicidios que registra la capital risaraldense. Según las cifras oficiales, en lo corrido de 2025 se han perpetrado 159 asesinatos.

El mandatario explicó que la mayoría de estos hechos violentos están relacionados con la disputa entre organizaciones delincuenciales por el control del tráfico de drogas.

Petro aseguró que ha dado instrucciones directas a la Policía para que adelante investigaciones y ejecute operativos contra estas organizaciones que están afectando seriamente la seguridad de la región y pidió de manera paralela, trabajos sociales para brindar oportunidad a los jóvenes que conforman estas estructuras delincuenciales.

“Pereira es la campeona en violencia, un tema que tenemos que estudiar profundamente. Yo quiero estudiar bien el caso de Pereira, se irradia un poco hacia Manizales, hacia el Eje Cafetero en general, pero el número de homicidios que ha crecido en Pereira supera en mucho a Bogotá, Medellín y a otras grandes ciudades."

Además agregó el mandatario nacional que “el caso de Pereira es sintomático y tiene que ver con las mafias, con las bandas que es el nuevo sujeto de la violencia en Colombia, y con la guerra entre bandas; le he dado orden a la Policía Nacional que construya un mecanismo que no solamente busque la persecución de la banda, sino la rehabilitación en la cárcel, esfuerzo difícil, y fundamentalmente la inclusión juvenil, la juventud de la región cafetera tiene que tener oportunidades de estudio”, afirmó el presidente Petro.

Recordemos que uno de los fenómenos que está generando el mayor número de homicidios en Pereira, está relacionado con la fabricación y venta de drogas sintéticas como el Tucibí, y a eso se suma la alerta del supuesto financiamiento y apoyo del Clan del Golfo a estructuras como ‘Los Rebeldes’ que tiene una lucha frontal contra ‘Cordillera’.

El anuncio genera un nuevo llamado de atención sobre la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad y que requiere de acciones conjuntas entre Gobierno Nacional, entes territoriales y organismos judiciales para frenar la ola de violencia.