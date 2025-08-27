Medellín

Internos de la cárcel El Pedregal declaran huelga de hambre por fallas en la alimentación

Los reclusos aseguran que reciben comidas en horarios inusuales y en condiciones que consideran indignas.

Reclusos. (Imagen referencial). Foto: Caracol Radio.

Reclusos. (Imagen referencial). Foto: Caracol Radio.

Los internos del patio 8 de la cárcel El Pedregal de Medellín declararon una huelga de hambre en protesta por lo que califican como un servicio de alimentación “pésimo y degradante”.

De acuerdo con la denuncia de la Veeduría Penitenciaria Nacional, los reclusos aseguran que reciben comidas en horarios inusuales y en condiciones que consideran indignas para el consumo humano.

Entre los reclamos mencionan desayunos entregados después del mediodía, en ocasiones con pan en mal estado y huevos en descomposición, almuerzos servidos entre las 8:00 y 11:00 de la noche y cenas que llegan incluso en la madrugada.

Los internos también denuncian que no se están respetando las dietas médicas, lo que estaría afectando gravemente a adultos mayores y a personas con condiciones de salud que requieren alimentación especial. Según la veeduría, esta situación impacta a más de 3.500 privados de la libertad —hombres y mujeres— que permanecen en el centro carcelario.

Lea también:

Piden soluciones

Jorge Carmona, defensor de derechos humanos y vocero de la población privada de la libertad en Antioquia, señaló que “la precariedad en la alimentación ha generado enfermedades y una vulneración sistemática de la dignidad humana”.

Ante la crisis, los internos exigen la renuncia de los responsables de la administración del contrato de alimentación y reclaman soluciones inmediatas. Asimismo, advierten que otros pabellones podrían sumarse a la huelga en los próximos días.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad