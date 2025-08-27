Internos de la cárcel El Pedregal declaran huelga de hambre por fallas en la alimentación

Los internos del patio 8 de la cárcel El Pedregal de Medellín declararon una huelga de hambre en protesta por lo que califican como un servicio de alimentación “pésimo y degradante”.

De acuerdo con la denuncia de la Veeduría Penitenciaria Nacional, los reclusos aseguran que reciben comidas en horarios inusuales y en condiciones que consideran indignas para el consumo humano.

Entre los reclamos mencionan desayunos entregados después del mediodía, en ocasiones con pan en mal estado y huevos en descomposición, almuerzos servidos entre las 8:00 y 11:00 de la noche y cenas que llegan incluso en la madrugada.

Los internos también denuncian que no se están respetando las dietas médicas, lo que estaría afectando gravemente a adultos mayores y a personas con condiciones de salud que requieren alimentación especial. Según la veeduría, esta situación impacta a más de 3.500 privados de la libertad —hombres y mujeres— que permanecen en el centro carcelario.

Piden soluciones

Jorge Carmona, defensor de derechos humanos y vocero de la población privada de la libertad en Antioquia, señaló que “la precariedad en la alimentación ha generado enfermedades y una vulneración sistemática de la dignidad humana”.

Ante la crisis, los internos exigen la renuncia de los responsables de la administración del contrato de alimentación y reclaman soluciones inmediatas. Asimismo, advierten que otros pabellones podrían sumarse a la huelga en los próximos días.