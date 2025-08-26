Habitantes de Castropol denuncian el constante ruido de las chivas rumberas en el sector

Medellín, Antioquia

Los residentes del sector de Castropol, especialmente en la zona comprendida entre la Avenida El Poblado y la Transversal inferior, denuncian que el ruido constante de las chivas rumberas se ha convertido en un problema que afecta la salud y la convivencia en la zona.

Según un habitante, en el sector viven personas mayores y niños que ven afectado su descanso debido al paso diario de estos vehículos. Explica que el ruido empieza desde las 7 de la noche y hay chivas que pasan hasta las 4 de la mañana. Agrega que pasan todos los días, y que los viernes y sábados aumenta el número de chivas. Menciona que los decibeles son anormales y no los dejan dormir.

Los vecinos proponen rutas alternas que no atraviesen zonas residenciales, con el fin de disminuir el impacto del ruido en la comunidad.

¿Qué dice la Alcaldía?

Por su parte, la Alcaldía de Medellín adelanta la Semana por la Tranquilidad y la Gestión del Ruido, entre el 25 y el 30 de agosto, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos del ruido en la salud mental y promover entornos sonoros saludables.

La Secretaría de Medio Ambiente explicó que trabaja en la medición, control y atención de quejas, además de campañas educativas para fijar metas de calidad acústica en las zonas más críticas de la ciudad. A su vez, la Secretaría de Movilidad anunció la estrategia “Pregoneras de la Confianza”, una puesta en escena del Equipo de Transformación Cultural que busca sensibilizar a usuarios y conductores del transporte público sobre el uso responsable del sonido.

La programación incluye más de 40 actividades culturales, pedagógicas y de sensibilización. El lema de este año es “Suena bien: bájale al volumen, súbele al cuidado de tu salud mental”, una invitación a reflexionar sobre el respeto por el ambiente sonoro como parte de la calidad de vida.