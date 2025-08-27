Alcalde de Medellín pide que se sancione al Gobierno Nacional por desacato en deudas con la salud

Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia adelantar un incidente de desacato contra el Gobierno Nacional, tras el incumplimiento en el pago de las millonarias deudas al sistema de salud, cuyo plazo de cumplimiento venció este martes 26 de agosto.

El pasado 11 de julio, el Tribunal falló a favor de la Acción Popular presentada por el mandatario local el 30 de mayo, en la que reclamaba el pago de $20,3 billones que la Nación adeudaba en ese momento a hospitales y prestadores de servicios. La acción fue admitida el 4 de junio, argumentando que la falta de recursos ponía en riesgo la vida y la salud de millones de colombianos.

Al momento de la demanda, el Hospital General tiene cuentas pendientes por $128.000 millones, el Hospital Infantil Concejo de Medellín por $9.200 millones y Metrosalud por $32.000 millones. En algunos casos, los hospitales apenas reciben el 6 % de los recursos que les corresponde.

“El tribunal administrativo de Antioquia le había dado la orden al Gobierno Nacional de ponerse al día con las deudas que tiene con los hospitales tanto públicos como privados en el municipio de Medellín, entendiendo que no había cumplido. Ese desacato a la justicia puede acarrear para ellos multas económicas e inclusive arresto para ministros involucrados y para funcionarios involucrados.”, aseguró Gutiérrez.

El incidente de desacato compromete directamente al ministro de Salud, al ministro de Hacienda y a las EPS intervenidas por la Nación .

La Acción Popular también fue respaldada por la Gobernación de Antioquia, la Personería de Medellín, el Sindicato Antioqueño de Anestesiología, la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud y otras 22 entidades del sector.