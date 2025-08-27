En Chocó, las autoridades capturaron a 13 personas que trabajaban en la explotación ilícita de oro

Chocó

La Fuerza Aeroespacial, con apoyo del Ejército, la Armada y la Policía, gracias a la inteligencia, ubicó en la vereda San Isidro, municipio de Río Quito, departamento del Chocó, unidades mineras, al parecer del Clan del Golfo, con las que generaba rentas millonarias mensuales. En el lugar fueron capturadas 13 personas dedicadas a esta actividad, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Según la Fuerza Aeroespacial, con aeronaves con alta tecnología identificaron el punto y, con apoyo de helicópteros, destruyeron maquinaria amarilla utilizada en la extracción ilícita de oro; también se afectaron seis dragones brasileños y 12 motores.

“De esta manera, se produjo una afectación estimada en $9.078 millones de pesos en maquinaria destruida, cuya producción ilícita alcanzaba aproximadamente 24.000 gramos de oro al mes, valorados en más de $8.640 millones de pesos. Con este resultado se debilitan de forma significativa las finanzas del Clan del Golfo”, dijo la Fuerza Aeroespacial.

También que las millonarias ganancias eran recibidas por la subestructura “Carreteras Jhon Fredy Orejuela”.