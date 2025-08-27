Caso Valeria Afanador: abogado denuncia contaminación de la escena de por parte del colegio

Manuel Afanador y Luisa Cárdenas, papás de Valeria Afanador, una niña de 10 años desaparecida hace 16 días en la vereda Canelón, en zona rural de Cajicá (Cundinamarca), expresaron su desesperación ante la falta de avances en la investigación.

“Es el día 16. No tenemos una pista, señal, resultado, que nos conduzca a estar con Valeria”, lamentaron los padres en entrevista con 10 AM de Caracol Radio. Añadieron que, aunque la investigación está en manos de la Fiscalía General de la Nación, no han recibido ningún avance concreto.

El abogado de familia Afanador, Julián Quintana, acusó al colegio de contaminar la escena de la desaparición para “ahora sí brindar garantías de seguridad a los estudiantes” y exigió una nueva investigación por una “preocupante declaración” de la rectora sobre un extrabajador que estaría involucrado con una posible enemistad con colegio.

“Retomaron clases en el colegio como si nada, como si Valeria no hubiera desaparecido. “En el mismo lugar donde desapareció Valeria, hoy los niños están jugando como si nada”, dijo Quintana, quien añadió que la comunicación con la institución es prácticamente nula.

Noticia en desarrollo